Lan tỏa chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”

Các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hiệp B đón đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình thí điểm hỗ trợ “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện, với sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Tham dự chương trình có Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly; lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng chính quyền địa phương, giáo viên, phụ huynh và học sinh tại 3 trường tiểu học.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, chương trình nhằm góp phần chăm lo tốt hơn cho học sinh, nhất là tại những địa bàn vùng sâu còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó, lan tỏa trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ,...

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình không chỉ cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho học sinh mà còn giúp hình thành nếp sống khoa học, góp phần hỗ trợ phụ huynh, nhất là phụ nữ vùng khó khăn yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời, việc triển khai thí điểm cũng giúp các bộ, ngành có thêm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm từng bước mở rộng mô hình “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” trên phạm vi cả nước.

Đại biểu tham quan lớp học, nghe chia sẻ của học sinh. Ảnh: Thanh Hòa-TTXVN

Năm học 2026-2027, chương trình được thực hiện tại 3 tỉnh với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Tại Vĩnh Long, Tập đoàn TH tài trợ 4 tỷ đồng, tương đương 75% kinh phí bữa ăn, 25% còn lại do phụ huynh đóng góp. Theo đó, hơn 900 học sinh chủ yếu là dân tộc thiểu số thuộc địa phương điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn của 3 trường tiểu học trên được hỗ trợ bữa trưa và bữa phụ chiều.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cho rằng, chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc đối với thế hệ tương lai, nhất là học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định, địa phương sẽ chỉ đạo ngành Giáo dục, ngành Y tế và chính quyền các cấp quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời phối hợp xây dựng thực đơn khoa học, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm để mỗi bữa ăn học đường góp phần nâng cao thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự chung tay của phụ huynh và xã hội nhằm duy trì lâu dài mô hình giàu tính nhân văn này.