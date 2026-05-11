Lâm Đồng triển khai nhanh khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông và liên kết vùng. Các khu tái định cư đóng vai trò then chốt, quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện các khu tái định cư còn chậm.



Để bảo đảm tiến độ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai dự án.



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh thi công các khu tái định cư; đồng thời phối hợp với các địa phương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại.

Theo báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, đến nay, các khu tái định cư tại các xã Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Hồng Sơn và phường Bình Thuận đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số khu đã và đang triển khai san nền, thi công đường giao thông nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.



Một số địa phương như: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng thuận với mức giá bồi thường. Cụ thể, tại xã Tuy Phong còn 9 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng với lý do cho rằng giá bồi thường chưa phù hợp. Tại xã Bắc Bình còn 4 trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường; xã Lương Sơn còn 6 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. Các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động; đồng thời chuẩn bị phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định nếu người dân không chấp hành sau nhiều lần vận động.



Riêng tại xã Tân Lập, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đạt kết quả tích cực khi 10/16 hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại đang được áp giá bồi thường theo quy định mới và đã thống nhất sẽ bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã thảo luận tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án khu tái định cư.

Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng có chiều dài khoảng 156,5km, dự kiến bố trí 2 nhà ga gồm Ga Phan Rí (tại xã Bắc Bình) và Ga Phan Thiết (tại phường Bình Thuận); đồng thời xây dựng 4 trạm bảo dưỡng tại các xã Bắc Bình, Hồng Sơn, Tân Lập và phường Bình Thuận. Phạm vi dự án đi qua với tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 1.046 ha. Tổng số hộ dân dự kiến tái định cư là 952 hộ.



Để phục vụ công tác bố trí tái định cư, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đầu tư 8 khu tái định cư tại các xã, phường Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Tân Lập và Bình Thuận. Các dự án có tổng diện tích khoảng 27,7ha với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư../.