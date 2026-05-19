Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước... và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Đoàn đại biểu Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ./.