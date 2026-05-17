Khi giảng đường trở thành “bệ phóng” công nghệ và khởi nghiệp

Ngày hội không chỉ là hoạt động học thuật thường niên mà còn cho thấy cách một trường Đại học kỹ thuật đang từng bước hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những hành động cụ thể như: Đưa nghiên cứu khoa học đến gần thực tiễn; kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ngay trong giảng đường.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu (Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) phát biểu tại Ngày hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiếu (Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) cho biết, nhà trường hiểu rằng, để mỗi nghiên cứu không chỉ dừng lại ở trang giấy mà có thể chạm tới cuộc sống, điều cốt yếu là cần tạo ra môi trường kết nối, kết nối giữa sinh viên với giảng viên, giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa ý tưởng sáng tạo với nguồn lực đầu tư. Do đó, Ngày hội hôm nay chính là không gian để sự kết nối đó diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Trong số hàng trăm đề tài được trưng bày hôm nay, sẽ có những mầm giống của những sản phẩm công nghệ, những startup tương lai mang tên Bách khoa Đà Nẵng ra thị trường trong nước và quốc tế.



Năm 2026, Ngày hội diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 469 đề tài nghiên cứu khoa học thường niên, 19 đề tài tiềm năng cùng 128 sản phẩm triển lãm đến từ 14 khoa chuyên môn. Không gian Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng vốn quen thuộc với phòng thí nghiệm, xưởng thực hành nay trở nên sôi động như một triển lãm công nghệ thu nhỏ. Trong đó, những ý tưởng của sinh viên được “trình làng” bằng sản phẩm thật, mô hình thật và khả năng ứng dụng thực tế rõ nét.



Điểm đặc biệt của Ngày hội là sự xuất hiện của 15 đề tài nghiên cứu đến từ học sinh các trường Trung học Phổ thông như Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú hay Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Thoại (thành phố Đà Nẵng). Chương trình lần đầu tiên ghi nhận trường hợp học sinh lớp 11, học viên cao học và sinh viên cùng tham gia một số dự án nghiên cứu chung, tạo nên sự kết nối liên cấp hiếm thấy trong môi trường học thuật.



Sự lan tỏa ấy cho thấy nghiên cứu khoa học không còn là sân chơi dành riêng cho giảng viên hay sinh viên năm cuối, mà đang dần trở thành văn hóa học tập mới của giới trẻ. Trong năm học 2025 - 2026, hơn 1.200 sinh viên của nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học, từ sinh viên năm nhất đến năm cuối, phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng.



Một trong những điểm nhấn nổi bật của ngày hội năm nay là Chương trình Đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học tiềm năng. Với 19 đề tài được lựa chọn đầu tư, mỗi đề tài nhận hỗ trợ lên tới 15 triệu đồng, chương trình cho thấy định hướng nâng nghiên cứu sinh viên lên chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, có 10 đề tài đặt mục tiêu công bố bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus, trong khi nhiều đề tài khác hướng đến xây dựng sản phẩm và mô hình thực nghiệm có khả năng ứng dụng.



Ngoài ra, các sinh viên còn được trực tiếp làm việc với chuyên gia và doanh nghiệp đồng hành trong quá trình phát triển đề tài. Các nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực đang dẫn dắt xu thế phát triển toàn cầu như: Trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, logistics tích hợp LiDAR - Camera - GPS, trợ lý AI trong công nghiệp, công nghệ y sinh, năng lượng sạch, vật liệu xanh và đô thị thông minh.



Với quy mô ngày càng mở rộng cùng hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo đang dần hoàn thiện, Ngày hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Bách khoa Đà Nẵng 2026 không chỉ là ngày hội của riêng sinh viên kỹ thuật mà đang trở thành diễn đàn học thuật lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Từ những đề tài nghiên cứu trong giảng đường hôm nay, nhiều ý tưởng công nghệ mới có thể trở thành sản phẩm phục vụ đời sống, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình chuyển đổi số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.