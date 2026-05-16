Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên: Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2026 với chủ đề Bản giao hưởng “Hồ trên núi-Trà trong mây”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Với chủ đề Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây”, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động của Mùa du lịch năm 2026 từ ngày 9/5 đến ngày 17/5 gồm: Trình diễn Jet Ski tại Hồ Núi Cốc với khoảng 20 phương tiện Jet Ski và 20 xuồng cao su tham gia biểu diễn thuyền bơi mô tô nước(Jetski), cano kéo dù bay (parasailing), flyboard và lướt ván; Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” bên bờ Hồ Ba Bể( thôn Bó Lù, xã Ba Bể) với các tiết mục đặc sắc nhất của các nghệ sĩ và các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn hát, múa trong nghi lễ dân gian và hát múa trong phần hội; Giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” với sự tham dự trên 700 người tại khu vực Hồ Ba Bể; Gala Xiếcvới chủ đề “Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc” với các tiết mục nghệ thuật xiếc do Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn;...



Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên có nhiều danh thắng đẹp, nổi tiếng, như Hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam; hồ Núi Cốc thơ mộng gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại của chàng Cốc - nàng Công cùng hàng trăm hồ nước lớn nhỏ, hệ thống rừng nguyên sinh và các khu bảo tồn thiên nhiên phong phú. Thái Nguyên còn sở hữu nhiều hang động kỳ vĩ như hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, động Hua Mạ, động Puông…, những dòng suối, thác nước hoang sơ cùng các vùng nông nghiệp đặc trưng như vùng chè Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc, Bằng Phúc và các vùng cây ăn quả, cây dược liệu… Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Thái Nguyên cũng là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều địa danh lịch sử đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách - những “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa - ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử Quốc gia 27/7, Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, Di tích chiến thắng Đèo Giàng, Di tích Nà Tu…



Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hoá truyền thống, giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, để du lịch thực sự là điểm đến và là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh xác định cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch cao cấp, chất lượng.



Ông Dương Văn Lượng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào du lịch; cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đơn vị lữ hành tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa trà; góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thái Nguyên. Đặc biệt, chính quyền các địa phương và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện để mỗi người dân thực sự trở thành một “đại sứ du lịch” của quê hương xứ Trà.



Ngay sau nghi thức khai mạc, người dân và du khách được tận hưởng chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, ca khúc về Bác Hồ,… với ba chương. Chương I có chủ đề Bản giao hưởng “Hồ trên núi - Trà trong mây”; Chương II chủ đề “Thanh âm từ Thủ đô gió ngàn”; và Chương III có chủ đề “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”.