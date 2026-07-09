Kết nối doanh nghiệp, đưa hàng Việt vào sâu chuỗi cung ứng tại Anh

Ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Anh (đứng giữa, cà vạt xanh), chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác trong nước tham dự Tuần quảng bá hàng Việt Nam tại Anh năm 2026. Ảnh: Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam - Anh bước vào giai đoạn hiện thực hóa các cam kết cấp cao thành những cơ hội hợp tác và lợi ích cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặt Tuần quảng bá hàng Việt Nam trong bức tranh phát triển chung của quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước những năm qua phát triển hết sức tốt đẹp, với dấu mốc nổi bật là việc hai bên thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh hồi tháng 10/2025.

Theo Đại sứ Đỗ Minh Hùng, là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, Anh có thế mạnh về tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, giáo dục và khoa học công nghệ - những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới của quan hệ song phương. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nước, đạt khoảng 9 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu. Kết quả này gắn liền với hai nền tảng quan trọng: Hiệp định Thương mại tự do song phương (UKVFTA) được thực thi từ năm 2021 và việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ tháng 12/2024, mở đường cho doanh nghiệp Việt tận dụng ưu đãi để thâm nhập thị trường. Đại sứ Đỗ Minh Hùng khẳng định: "Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn góp phần xúc tiến thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Anh", qua đó đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng cao hai con số của đất nước trong thời gian tới".

Trà, cà phê là những sản phẩm không thể thiếu tại các sự kiện trưng bày sản phẩm nông sản của Việt Nam tại thị trường quốc tế. Ảnh: Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Mỗi thị trường xuất khẩu được khai mở và mỗi thương hiệu Việt khẳng định được chỗ đứng ở nước ngoài sẽ tiếp thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong tiến trình đó, các hoạt động xúc tiến thương mại như Tuần quảng bá hàng Việt Nam tại Vương quốc Anh trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tạo động lực mới cho tăng trưởng xuất khẩu.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, UKVFTA là một trong 17 Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký với các đối tác, thuộc nhóm thế hệ mới và Tuần quảng bá hàng Việt Nam tại Vương quốc Anh là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình xúc tiến thương mại được triển khai tại nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới. Theo ông Lê Hoàng Tài, mục tiêu không chỉ dừng ở việc bán hàng mà còn quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại những thị trường đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA), qua đó từng bước đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sở tại. Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế.

Tại sự kiện, những ý kiến từ chính các doanh nghiệp và tổ chức của thị trường - từ ngành cà phê, trà đến dịch vụ hậu cần - đã mang lại góc nhìn thực tế về hành trình của hàng Việt tại Anh.

Ở ngành hàng cà phê, ông Paul Rooke, Giám đốc điều hành Hiệp hội cà phê Anh đã gọi cà phê Việt Nam là 'bí mật được giữ kín nhất' của ngành cà phê Anh. Theo ông, trong suốt 2 đến 3 thập niên qua, cà phê Việt đã giữ vai trò quan trọng trong nhiều dòng cà phê rang xay và cà phê hòa tan tại Anh. Riêng trong năm 2025, kim ngạch nhập khẩu cà phê nhân xanh của Việt Nam vào Anh đã vượt 160 triệu bảng Anh (khoảng 214 triệu USD), chưa kể lượng cà phê Việt được chế biến tại Thụy Sĩ, Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha trước khi xuất sang thị trường này. Ông Paul Rooke cũng lưu ý 2 xu hướng đáng chú ý với doanh nghiệp Việt: nhu cầu đối với cà phê Robusta chất lượng cao phục vụ cả phân khúc rang xay và đồ uống lạnh đang gia tăng, trong khi cà phê Arabica đặc sản sẽ có nhiều dư địa phát triển nếu gắn với các tiêu chí về chất lượng và tính bền vững.

Câu chuyện logistics đặt ra một vấn đề ít được nói tới nhưng có tính quyết định: hàng Việt có giữ được chỗ đứng tại Anh hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu vận chuyển và thông quan. Ông Aman Surey, Giám đốc Trung tâm Phân phối AMS, chỉ ra rằng hành trình từ một nhà máy ở Việt Nam tới tay người mua Anh không hề đơn giản, mà là cả một chuỗi vận tải, hải quan, thuế nhập khẩu, lưu kho và giao hàng. Đây cũng là khâu các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là những đơn vị lần đầu xuất khẩu, thường lúng túng.

Không gian trưng bày lại kể một câu chuyện khác về khát vọng chinh phục thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt. Từ những đồi chè quanh năm mây phủ ở Bảo Thắng (Lào Cai), thương hiệu "Phong Hải danh trà" đã đi một hành trình dài. Thành lập năm 2010, Công ty Cổ phần Phong Hải Lào Cai mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 2.000 tấn trà khô. Nhưng điều ông Thân Văn Sửu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, muốn gửi tới thị trường Anh lại không nằm ở quy mô sản xuất. Theo ông, Việt Nam là một trong những vùng chè quý của thế giới, nơi vùng cao phía Bắc còn lưu giữ những rừng chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Chính mạch nguồn ấy làm nên bản sắc mà chè trồng đại trà khó lòng sánh được. Mang chè Lào Cai tới London, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu một mặt hàng, mà còn kể một câu chuyện về đất và người làm chè Việt, với kỳ vọng hương vị của đại ngàn sẽ tìm được chỗ đứng tại một trong những thị trường khó tính bậc nhất châu Âu.

Giá trị của một chương trình xúc tiến thương mại không chỉ nằm ở các hoạt động quảng bá, mà quan trọng hơn là khả năng tạo lập những kết nối lâu dài giữa doanh nghiệp, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối. Chính những kết nối ấy sẽ quyết định khả năng hiện diện bền vững của hàng Việt Nam tại thị trường Anh./.