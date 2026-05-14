Họp báo Bộ Ngoại giao: Việt Nam chuẩn bị đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Hà Nội

Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm tạo dựng một không gian trao đổi cởi mở, bao trùm và hướng tới tương lai để các nhà lãnh đạo, học giả, doanh nghiệp cùng thảo luận về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực.



Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2024 và 2025 đã diễn ra hết sức thành công, nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các nước ASEAN và các đối tác. Tiếp nối thành công đó, Diễn đàn năm 2026 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm".



Các nội dung trao đổi tại Diễn đàn sẽ đóng góp thêm các góc nhìn, sáng kiến và khuyến nghị chính sách phục vụ quá trình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới mục tiêu xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự lực, tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nước ASEAN và các đối tác chuẩn bị cho Diễn đàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

*Cũng tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về những kết quả và định hướng hợp tác nổi bật mà các nhà lãnh đạo ASEAN đạt được tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua tại Cebu, Philippines, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất, hiệu quả và kịp thời. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng tại Trung Đông. Các nhà Lãnh đạo ASEAN đã đạt đồng thuận rất cao về nhiều biện pháp ứng phó toàn diện và bao trùm, trong ngắn hạn cũng như dài hạn, trên tất cả các trụ cột, từ chính trị - an ninh, kinh tế cho đến văn hóa - xã hội.

Về các vấn đề cấp bách trước mắt, các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN cần củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược, phát huy tinh thần tương trợ giữa các nước thành viên; tăng cường phối hợp liên ngành, cảnh báo sớm và xây dựng cơ chế liên lạc khẩn cấp; đảm bảo tự cường và an ninh năng lượng, lương thực khu vực thông qua đẩy nhanh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác về dầu khí, kết nối năng lượng, lương thực, đồng thời tăng cường hợp tác lãnh sự và bảo đảm an toàn cho công dân ASEAN, đặc biệt là lao động di cư ở khu vực bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, ASEAN đã thông qua Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông.

Các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh dù ưu tiên vượt qua các khó khăn trước mắt, ASEAN cần duy trì dà hợp tác, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đặt ra để đạt được các mục tiêu dài hạn theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2045. Trong đó, cần ưu tiên bảo đảm an ninh, hòa bình và ổn định khu vực, thông qua củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị và phát huy các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.ASEAN cũng cần tập trung tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, triển khai Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mới nâng cấp, hoàn tất đàm phán Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA), tận dụng các động lực phát triển mới, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường kết nối hạ tầng, đa dạng hóa thị trường, mở rộng kết nối kinh tế thông qua các FTA+ với các đối tác. Bên cạnh đó, các nhà Lãnh đạo nhấn mạnh cần bảo đảm người dân thực sự là trung tâm của Cộng đồng ASEAN, ưu tiên nguồn lực cho an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao năng lực cho người dân, nhất là thanh niên, để đáp ứng với yêu cầu của thời đại số và trí tuệ nhân tạo.

Trong lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu nhiều đề xuất, sáng kiến để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN nhằm ứng phó chủ động tập thể với tình hình hiện nay cũng như các "cú sốc" trong tương lai. Các đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững; để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Những đề xuất của Việt Nam được các quốc gia thành viên ASEAN đánh giá cao và lồng ghép thành các nội hàm chính của Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông./.