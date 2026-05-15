Hơn 9,3 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Các đơn vị, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại chương trình. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm nhưng hậu quả chất độc hóa học vẫn còn dai dẳng và lâu dài, với hàng triệu người bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, hàng trăm nghìn người đang phải gánh chịu những nỗi đau thể xác do chất độc da cam.

Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, các hoạt động hướng tới 65 năm thảm họa da cam năm nay không chỉ nhằm tưởng niệm, tri ân mà còn là “tiếng gọi của lương tri”, là trách nhiệm của cộng đồng trong và ngoài nước đối với nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Hội lựa chọn chủ đề “65 năm - Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” làm thông điệp xuyên suốt cho các hoạt động trong năm 2026.

Dịp này, Hội sẽ tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ V, giai đoạn 2026-2031 và chuẩn bị Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung củng cố tổ chức Hội, đổi mới hình thức vận động nguồn lực xã hội, tạo sinh kế bền vững cho nạn nhân và đẩy mạnh quan hệ quốc tế vì nạn nhân chất độc da cam.

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, các cấp Hội trong cả nước sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học; đồng thời vận động nguồn lực trong nước và quốc tế để chăm lo các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nặng và các trường hợp đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

Đáng chú ý, Trung ương Hội dự kiến tổ chức Triển lãm da cam “Hành trình công lý” năm 2026 tại Đà Nẵng, khai mạc ngày 22/7 và kéo dài trong một tháng. Triển lãm sẽ trưng bày hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thảm họa da cam, công tác khắc phục hậu quả, hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với nền tảng thiện nguyện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, TikTok Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam và Công ty Tops Media triển khai giải chạy trực tuyến “Sải bước nghĩa tình” trên nền tảng Topplay nhằm gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Toàn bộ kinh phí vận động từ chương trình sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Trung ương Hội chính thức phát động đợt vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam thông qua tài khoản 1961 của Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Theo Ban tổ chức, ngay tại lễ phát động, tổng số tiền các tổ chức, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ đã đạt hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2025, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vận động được hơn 9,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vận động qua ứng dụng thiện nguyện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và tài khoản 1961 đạt hơn 1,74 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng số vận động cả năm.

Nguồn kinh phí vận động được đã được sử dụng để hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân; hỗ trợ quà Tết, hỗ trợ ngày 10/8; hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hỗ trợ xe lăn, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc nạn nhân tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí hỗ trợ trong năm 2025 đạt hơn 10,3 tỷ đồng.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trong năm 2026, Hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị truyền thông, nền tảng số và các tổ chức liên quan triển khai chiến dịch vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tập trung hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa và xây nhà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.