Hà Nội: Yêu cầu thực hiện nghị quyết ngay khi ban hành, không để nằm trên giấy

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trong đó có một số nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Đề án mô hình phát triển mới dự kiến được thông qua vào giữa năm 2026, Hà Nội đang đứng trước “thời cơ, vận hội rất lớn để phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới”. Yêu cầu đặt ra là thành phố “không được chậm trong khâu thể chế hóa, không được lúng túng trong tổ chức thực hiện, không được để khoảng trống pháp lý làm chậm các nhiệm vụ phát triển”. Kỳ họp lần này không chỉ là kỳ họp chuyên đề thông thường mà là kỳ họp đầu tiên cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, mở đầu cho quá trình chuyển hóa các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển cụ thể cho Thủ đô.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét nhiều nhóm nội dung quan trọng như: quy định trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Thủ đô; các chính sách chi, mức chi thuộc thẩm quyền; các nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; danh mục công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 và công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nghị quyết và đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận thẳng thắn, dân chủ, làm rõ tính cần thiết, tính khả thi, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng nội dung được trình. Nghị quyết phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; ban hành là phải thực hiện được ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy.

Đối với việc triển khai Luật Thủ đô, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu thành phố phải “đi trước một bước”, nhanh chóng xây dựng hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện và dễ giám sát; đồng thời không để vướng mắc thủ tục trở thành lý do làm chậm tiến độ triển khai luật.

Liên quan các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải “biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường”. Theo đó, HĐND thành phố khi xem xét chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến tính cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì. “Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ đường găng tiến độ”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ.

Đối với danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, các bên liên quan phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, thực hiện đúng chính sách, công khai phương án và làm rõ trách nhiệm từng đơn vị. UBND thành phố và các cơ quan liên quan, ngay sau kỳ họp, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện từng nghị quyết; phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng “sở, ngành chờ hướng dẫn lẫn nhau”, gây lúng túng cho cơ sở trong quá trình triển khai nhiệm vụ mới./.