Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động trẻ, chất lượng

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai) với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong việc đào tạo sinh viên. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Cùng với hơn 1.000 sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố tham gia ngày hội, em Mai Lê Hữu Phước, sinh viên năm 3 Khoa Cơ điện - Điện tử, Trường Đại học Lạc Hồng cho biết: Đây là cơ hội để em tìm hiểu các doanh nghiệp, đồng thời định hướng nơi thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Qua quá trình được doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu về môi trường làm việc và nhu cầu tuyển dụng, em đặc biệt ấn tượng với Công ty Brother Sài Gòn vì doanh nghiệp có môi trường phát triển phù hợp với chuyên ngành em đang theo học.

“Sau khi trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, em đã được nhận vào thực tập tại doanh nghiệp vào tháng 6 tới. Em hy vọng sau khi ra trường sẽ có cơ hội tiếp tục làm việc và gắn bó lâu dài cùng công ty trong tương lai”, Mai Lê Hữu Phước chia sẻ.

Bà Lê Hoàng Hà, Phó Bộ phận tuyển dụng Công ty Brother Sài Gòn cho biết, công ty là doanh nghiệp chuyên sản xuất máy may gia đình, nên nhu cầu về lực lượng lao động trong lĩnh vực cơ điện, điện tử khá lớn. Tham gia ngày hội việc làm này, công ty có nhu cầu tuyển dụng khoảng 100 vị trí ở nhiều lĩnh vực. Chỉ trong nửa buổi sáng, doanh nghiệp đã tiếp nhận được hơn 30 hồ sơ ứng tuyển từ sinh viên.

Theo bà Lê Hoàng Hà, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục tìm kiếm lực lượng lao động tại các trường đại học, ưu tiên tiếp nhận những sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp có thể thực tập tại công ty và sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc luôn. Qua nhiều năm tuyển dụng, chất lượng đầu ra của sinh viên được doanh nghiệp đánh giá khá tốt. Nhiều sinh viên dù chưa tốt nghiệp nhưng đã có nền tảng kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích nghi công việc và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiều sinh viên dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã được các doanh nghiệp tư vấn, nhận hồ sơ thực tập và làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, ngày hội việc làm không chỉ là dịp để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động mà còn tạo cơ hội để sinh viên tìm hiểu thực tế về môi trường làm việc, nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp. Đây cũng là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nguồn lao động trẻ, chất lượng.

Qua các lần tổ chức ngày hội việc làm, nhiều sinh viên của trường không chỉ được tuyển dụng trực tiếp tại sự kiện mà còn có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu kỹ hơn về doanh nghiệp trước khi lựa chọn nơi làm việc phù hợp. Về phía doanh nghiệp, các đơn vị cũng chủ động tiếp nhận hồ sơ, tạo nguồn ứng viên để tuyển dụng khi có nhu cầu trong tương lai.

Ông Lâm Thành Hiển đánh giá, năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia khoảng 1.500 vị trí việc làm, trong khi số lượng ứng viên tham gia khoảng 1.000 người. Điều này cho thấy cơ hội việc làm dành cho sinh viên là rất lớn./.