Đưa hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg (LB Nga) đi vào thực chất

Cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu Hà Nội và đoàn đại biểu Hội đồng lập pháp St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc gặp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Hội đồng lập pháp Saint Petersburg dành cho đoàn công tác. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga phát triển hết sức tốt đẹp, nhờ những nỗ lực của Hội đồng, Chính quyền và Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và thành phố Saint Petersburg đã có nhiều bước phát triển tích cực. Tháng 9/2022, Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg do ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố dẫn đầu thăm và làm việc tại Hà Nội. Đồng thời, tại các chuyến công tác của Đoàn lãnh đạo Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg đến Hà Nội từ năm 2023 - 2025, hai bên đều nhất trí thúc đẩy ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố nhằm chính thức thiết lập quan hệ và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác cấp địa phương.



Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hà Nội và St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Tại buổi hội đàm, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà chia sẻ khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội thời gian gần đây và thông tin về Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Thủ đô. Về hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Liên bang Nga, thành phố đã ký kết thỏa thuận hữu nghị, hợp tác với thành phố Moskva và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với thành phố Saint Petersburg. Năm 2025, việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Saint Petersburg nhân dịp chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga là một dấu mốc ý nghĩa cho quan hệ hai thành phố, thể hiện sự thống nhất và ý chí tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ đối tác thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, kỹ thuật và nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.



Tại lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hà Nội và St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Năm 2026, với tinh thần triển khai hợp tác thực chất, hội đồng hai thành phố quyết tâm đạt kết quả trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. Trên cơ sở các định hướng phát triển ưu tiên đang triển khai, HĐND thành phố Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hội đồng lập pháp Saint Petersburg trong việc thúc đẩy các chính sách đối ngoại địa phương, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, quản lý đô thị và đặc biệt là bảo tồn các giá trị di sản trong lòng thành phố hiện đại. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng và giao thông đường thủy, hợp tác trong lĩnh vực y tế, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo y bác sĩ; kết nối giao lưu trao đổi học sinh giữa các trường trung học phổ thông và giáo dục, giảng dạy ngôn ngữ tại trường học. Đồng thời, phối hợp tổ chức các tuần lễ văn hóa, triển lãm giữa các bảo tàng và nhà hát để nhân dân hai địa phương hiểu biết hơn nữa về văn hóa, nghệ thuật và giá trị di sản. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội mời Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố và đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg thăm và làm việc tại Hà Nội trong thời gian thích hợp.



Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg Aleksandr Belsky nhấn mạnh đến truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước là nền móng để phát triển các quan hệ hợp tác địa phương hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai bên. Ông nhất trí với những tương đồng về lịch sử và di sản giữa Hà Nội và Saint Petersburg. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của Việt Nam, còn Saint Petersburg là thành phố lớn thứ hai của LB Nga rộng lớn, là một trong những đầu mối giao thông vận tải thương mại đường biển quan trọng của Nga. Thành phố còn là nơi Bác Hồ đặt chân đến đầu tiên khi Người đến nước Nga, và ngày nay nhờ sự quan tâm của chính quyền tại Saint Petersburg, nỗ lực của cộng đồng kiều bào, đã hình thành nên một quần thể di tích, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng được công nhận là địa chỉ “Đỏ” đối với mỗi người trân quý mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga. Chủ tịch Hội đồng lập pháp Aleksandr Belsky đánh giá cao việc hai bên khẩn trương đi đến nội dung thực chất trong quan hệ hợp tác và cam kết sẽ ủng hộ phát triển sự hợp tác đó.



Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng - phóng viên TTXVN tại LB Nga

Với những đồng thuận cao tại cuộc làm việc, lãnh đạo hội đồng của hai thành phố đã ký kết Bản ghi nhớ giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg. Phát biểu sau lễ ký kết, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ: “Từ dấu mốc ngày hôm nay, HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg sẽ cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác thực chất nhằm chia sẻ các giải pháp giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng trong quy hoạch và quản lý đô thị thông minh, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và giáo dục, giao lưu nhân dân hai thành phố. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần hợp tác tích cực, cởi mở và quyết tâm cao, hai bên sẽ hiện thực hóa các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của Hà Nội và Saint Petersburg, đóng góp vào việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga”.



Bản ghi nhớ giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg mang ý nghĩa chính trị đối ngoại quan trọng, là nền tảng vững chắc để chuyển mối quan hệ giữa hai thành phố từ tiếp xúc sang hợp tác thực chất, toàn diện và đi vào chiều sâu, trên cả cấp độ hai cơ quan lập pháp và hai chính quyền. Văn kiện này thể hiện sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm của lãnh đạo hai thành phố trong việc mở rộng hợp tác nhiều mặt, từ các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, giáo dục đến các lĩnh vực hiện đại như công nghệ cao, kinh tế số và quản lý đô thị thông minh. Ý nghĩa của việc ký kết còn nằm ở sức mạnh gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai thành phố, đặc biệt khi sự kiện diễn ra gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm các dấu mốc lịch sử trọng đại của cả hai dân tộc trong năm 2025 và 2026, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề cho sự phát triển thịnh vượng chung và khẳng định vị thế của Hà Nội trong quan hệ quốc tế với các địa phương quan trọng nhất của Liên bang Nga./.