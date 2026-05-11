Đồng Tháp trao hỗ trợ cho người dân thiệt hại do dông lốc

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo xã Long Phú Thuận thăm hỏi tình hình đời sống, động viên người dân cố gắng khắc phục hậu quả dông lốc gây ra và trao tiền hỗ trợ những hộ dân có nhà bị sập, tốc mái do trận dông lốc.

Chủ tịch UBND xã Long Phú Thuận Hồ Hoàng Khôn cho biết, Thường trực Đảng ủy xã đã họp, thống nhất trước mắt hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị tốc mái là 2 triệu đồng; hộ có nhà bị sập hoàn toàn là 4 triệu đồng. Ngoài ra, xã đang cho chủ trương phát động trong cán bộ, đảng viên tối thiểu 1 ngày lương và vận động nhà hảo tâm để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do dông lốc. Song song đó, UBND xã cũng rà soát để kịp thời hỗ trợ hộ bị ảnh hưởng theo quy định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 10/5, trên địa bàn xã Long Phú Thuận xuất hiện cơn mưa kèm dông lốc đã làm sập và tốc mái 47 căn nhà của người dân ở các ấp: Phú Hòa A, Phú Lợi A, Phú Lợi B. Trong đó, sập hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 32 căn, tốc mái từ 50 đến 70% là 12 căn. Ước tính thiệt hại ban đầu do dông lốc gây ra khoảng hơn 930 triệu đồng. Tuy nhiên, không ghi nhận thương vong về người do trận dông lốc gây ra.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Long Phú Thuận đã chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành rà soát, thống kê tình hình sập và tốc mái nhà, ước tính thiệt hại và đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do dông lốc; lực lược chức năng nhanh chóng đưa trẻ em, người cao tuổi di chuyển đến nơi tạm trú an toàn; dọn dẹp cây xanh đổ ngã, bảo đảm giao thông thông suốt.

Lãnh đạo UBND xã Long Phú Thuận chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp lực lượng ở ấp, lực lượng dân quân, công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nhằm góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, xem xét hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy đinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 3 vụ dông lốc, làm sập 4 căn nhà, tốc mái hơn 130 căn nhà (trong đó, 72 căn tốc mái hoàn toàn); tốc mái 5 phòng học… Ước tính thiệt hại do dông lốc gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hơn 2,3 tỷ đồng./.