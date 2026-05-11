Đồng Tháp thông qua chủ trương thành lập 11 phường, hoàn thiện hệ thống đô thị

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng, liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và một số nội dung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Các nghị quyết gồm, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn đối với trẻ em, học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2025, 2026 và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.



Đáng chú ý, các đại biểu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 11 phường, gồm: Thường Phước, Tràm Chim, Mỹ Thọ, Tháp Mười, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè, Bình Phú, Châu Thành, Vĩnh Kim, Gò Công Tây thuộc tỉnh Đồng Tháp, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã được thông qua, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình, giải pháp phù hợp với lộ trình rõ, việc rõ, trách nhiệm rõ, tiến độ rõ và kết quả rõ; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, sớm ký ban hành và kịp thời tổ chức công bố, công khai quy hoạch. Các bên liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch có liên quan bảo đảm đồng bộ; cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án ưu tiên và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm quy hoạch sớm đi vào thực tiễn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, nhất là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chăm lo phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, phù hợp với tình hình thực tế./.