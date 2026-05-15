Định hướng quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Nga năm 2026

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN tại LB Nga

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Minh Khôi vui mừng trước sự hợp tác tích cực giữa Hội đồng Liên bang và Quốc hội Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với LB Nga, trong đó trọng tâm là mở rộng hợp tác địa phương mà Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẵn sàng là cầu nối.

Đại sứ nhắc lại những diễn tiến tích cực trong quan hệ Việt-Nga thời gian qua, trong đó Tổng thống Vladimir Putin là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như việc ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Kết quả trên được đánh giá là bước tiến vượt bậc đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo giữa hai nước lên một tầm cao mới. Đại sứ khẳng định Việt Nam mong muốn LB Nga trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A.Yatskin khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của hợp tác trên kênh nghị viện vào việc củng cố, duy trì và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các địa phương hai nước tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN tại LB Nga

Hiện các thành phố trung ương và các tỉnh lớn của hai nước đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, ông A.Yatskin mong muốn thông qua Đại sứ mở thêm nhiều mối quan hệ như vậy. Ngay tại cuộc gặp, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga cũng đưa ra một số đề xuất về các khu vực phía Bắc - nơi khai thác dầu khí, có thể thích hợp để kết nghĩa với các tỉnh ven biển của Việt Nam, khẳng định rằng một loạt địa phương của Nga đang có nguyện vọng ký kết quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhiệt liệt hoan nghênh nguyện vọng đó và khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa quá trình hợp tác.

Đại sứ chỉ ra rằng trong các lĩnh vực hợp tác khác cũng đang diễn ra tích cực. Số du học sinh Việt Nam sang học tại Nga gia tăng với số ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, trong khi hai bên cũng nối lại đào tạo sau đại học cho cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) - cơ sở đào tạo ngoại giao hàng đầu của Nga. Tới đây, Đại sứ hy vọng hợp tác đào tạo sẽ càng phát triển hơn nữa ở lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo.

Trong năm 2026, quan hệ hai nước đang đón chờ những dấu mốc quan trọng mới, trong đó triển khai thực chất các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm cấp cao. Những trang sử mới tiếp tục được viết trong mối quan hệ hữu nghị đã kinh qua thử thách, thành công và đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước./.