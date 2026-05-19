Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng qua các thế hệ dự lễ kỷ niệm 65 năm xây dựng và trưởng thành (19/5/1961 - 19/5/2026) của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Điểm tựa vững vàng nơi vùng biển



Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 19/5/1961, đơn vị tiền thân của An ninh vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập tại làng Blô Hiền, huyện Hiên (nay là xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng). Đây được xác định là mốc lịch sử khởi đầu của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và Đà Nẵng ngày nay, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phòng, chống thiên tai, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.



Thuyền trưởng tàu QNa 95528 TS Nguyễn Công Thành (ở xã Duy Hải, thành phố Đà Nẵng) thường hoạt động ở ngư trường truyền thống cho biết, quanh năm làm ăn trên biển, tàu cá của anh và ngư dân thường xuyên được các lực lượng thực thi pháp luật, nhất là lực lượng Biên phòng nhắc nhở để không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện khai thác hợp pháp, an toàn, trách nhiệm, góp phần sớm gỡ thẻ vàng IUU.



Để trở thành điểm tựa vững vàng cho ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, các Đồn Biên phòng tuyến biển thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp nhằm phát hiện, theo dõi, giám sát toàn bộ tàu cá hoạt động trên biển và dự báo việc ngư dân vi phạm quy định IUU để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngư dân trong quá trình làm ăn dài ngày trên biển.



Trung tá Dương Minh Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đồn đã phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân. Qua tuyên truyền, hàng trăm ngư dân tham gia tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển ký cam kết không vi phạm các quy định để sớm gỡ thẻ vàng IUU.



Mặt khác, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn phối hợp với các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công nhiều vụ tai nạn, cứu sống nhiều ngư dân, giúp họ yên tâm bám biển, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Trung tá Dương Minh Đức chia sẻ.



Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, phương châm “3 bám, 4 cùng” và “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thực hiện. Lực lượng Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình trong bảo vệ chủ quyền gồm 37 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 217 tổ tự quản an ninh trật tự; 81 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển; 10 nghiệp đoàn nghề cá.



Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng Hoa và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng thành phố. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN



Xây dựng nền Biên phòng toàn dân



Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới đảm bảo hiệu quả nhất".



Với tinh thần trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xác lập, đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm, bóc gỡ nhiều đối tượng tình báo, gián điệp, phản động lưu vong xâm nhập địa bàn biên giới, mang lại bình yên cho nhân dân. Trong 2 năm (2024 và 2025), thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tham gia thực hiện Chuyên án A424.4p, QB525 đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên ngoài về Việt Nam, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và đường số 04 (khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân), lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với lực lượng của ban chuyên án phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ gần 494kg ma túy các loại, 3 ô tô, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng tự chế, 7 viên đạn và các tang vật, tài liệu có liên quan. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trong một vụ án trên địa bàn.



Với chiến công này, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì; Đại tá Trần Tiến Hiền (Chỉ huy trưởng) được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND thành phố đã khen thưởng 16 tập thể và 40 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc.



Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ biên phòng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN



“Với những thành tích xuất sắc qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; 10 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết thêm.



Thăm các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chính trị và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và xứ Quảng anh hùng để xây dựng nên truyền thống tốt đẹp. Dù trong hoàn cảnh nào, người lính mang “quân hàm xanh” vẫn luôn tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên cương, biển đảo.



Trong giai đoạn phát triển mới, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới; tiếp tục xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; thực sự là “lá chắn thép” bảo vệ chủ quyền và là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi biên cương, biển đảo.



Những thành tích và truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nói riêng được hun đúc, bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.../.