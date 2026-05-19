Điểm đến Việt Nam “níu chân” khách quốc tế tại Hội chợ du lịch Algeria

Không gian giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria phối hợp với 2 doanh nghiệp du lịch lớn của nước ta là Saigontourist và Vietravel mở gian giới thiệu các tour du lịch Việt Nam, thu hút sự quan tâm và chú ý lớn của du khách quốc tế.



Ngoài một số ấn phẩm giới thiệu các sản phẩm du lịch của Saigontourist và Vietravel, gian trưng bày của Việt Nam tại hội chợ còn treo nhiều bức ảnh cỡ lớn chụp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Công viên Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An, Thác Bản Giốc, ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đội ngũ cán bộ Đại sứ quán đã tận tình hướng dẫn du khách các thủ tục xin thị thực vào Việt Nam, cũng như cung cấp những thông tin hữu ích khác cho bạn bè các nước. Ngoài ra, khi tới tham quan gian hàng của Việt Nam, du khách quốc tế còn có cơ hội thưởng thức cà phê và trà Việt Nam.



Giới thiệu Việt Nam với du khách quốc tế qua video. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Hội chợ năm nay mang chủ đề “Algeria, du lịch đích thực và phát triển bền vững”, phản ánh nỗ lực của Chính phủ Algeria trong việc thúc đẩy ngành du lịch trở thành trụ cột kinh tế mới ngoài ngành năng lượng.



Theo Bộ Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Algeria, SITEV 2026 có sự tham gia của nhiều công ty lữ hành, tập đoàn khách sạn, hãng hàng không, tổ chức tài chính và cơ quan xúc tiến đầu tư. Khoảng 50 startup chuyên về dịch vụ số và du lịch thông minh cũng góp mặt tại Hội chợ.



Giới thiệu với du khách Algeria một số sản phẩm du lịch của Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

SITEV 2026 được xem là sự kiện du lịch lớn nhất Algeria trong năm nay. Bên cạnh những hoạt động quảng bá các điểm đến, dịch vụ lưu trú, khách sạn và các xu hướng mới của ngành du lịch, SITEV 2026 còn tổ chức các diễn đàn kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên ngành và những chương trình kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Algeria với các đối tác quốc tế. Một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay là khu vực dành cho thủ công mỹ nghệ và sản phẩm truyền thống Algeria, đặc biệt là các sản phẩm đến từ Sa mạc Sahara, nhằm quảng bá di sản văn hóa và thúc đẩy du lịch nội địa.



Giới thiệu một số danh lam thắng cảnh của Việt Nam tại Hội chợ. Ảnh: Mạnh Hùng – P/v TTXVN tại Algeria

Giới chức Algeria kỳ vọng hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy mùa du lịch Hè 2026, tăng lượng khách quốc tế và cải thiện hình ảnh Algeria như một điểm đến mới nổi tại khu vực Bắc Phi và Địa Trung Hải./.