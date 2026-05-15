Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm vùng Đông Nam Bộ

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Vùng Đông Nam Bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của cả nước. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và Tây Ninh là những địa phương có vị trí chiến lược, có tiềm năng và dư địa phát triển rất lớn; được kỳ vọng đi đầu, hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, sự phát triển của 3 địa phương sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp quan trọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước. Trong đó, việc thực hiện các dự án giao thông quan trọng quốc gia trên địa bàn gồm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, không chỉ góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho các địa phương mà còn tạo bước đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ cũng như cả khu vực phía Nam.



Báo cáo từ các địa phương, đơn vị chủ đầu tư và ghi nhận qua khảo sát thực tế của Đoàn giám sát cho thấy, dự án sân bay quốc tế Long Thành nguy cơ rất cao không hoàn thành đúng tiến độ đưa vào khai thác từ ngày 31/12/2026. Một số hạng mục dự án thành phần 3 đang bị chậm (đặc biệt gói thầu 4.8 - giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục chậm), đang là “nút thắt” lớn, trực tiếp làm chậm tiến độ hoàn thành công trình. Kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với các tuyến giao thông trọng điểm và các đô thị trung tâm của vùng chưa được triển khai đồng bộ, liên thông và hiệu quả.

Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (dài hơn 76km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh - địa bàn Long An cũ) dự kiến đưa vào khai thác năm 2026 đang chậm tiến độ. Tỷ lệ giải ngân vốn tính đến 30/4/2026 của dự án mới đạt 10%; khối lượng công việc còn lại rất lớn, áp lực thi công trong mùa mưa 2026 là rất cao cùng với việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng (nhất là cát đắp nền và đá xây dựng) vẫn là thách thức lớn đối với tiến độ hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (dài 159,3km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh) tiến độ rất chậm so với mục tiêu là đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2025. Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng và xử lý thủ tục đất đai tại một số địa phương; tiến độ bàn giao mặt bằng tại một số dự án thành phần chưa đáp ứng yêu cầu.



Với dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, mặc dù thành phố Đồng Nai nỗ lực thông xe toàn tuyến vào dịp 19/5/2026, tuy nhiên tiến độ tổng thể hiện cũng đang chậm, một số hạng mục cầu vượt ngang, đường quay xe vẫn chưa có mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện toàn tuyến; giải ngân toàn dự án hiện còn rất thấp (mới đạt 16,14% kế hoạch được giao).



Đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh phối hợp các bộ, ngành liên quan và các chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục hiệu quả các hạn chế, vướng mắc để thúc đẩy triển khai 4 dự án trọng điểm bảo đảm hoàn thành, đưa các dự án vào vận hành, khai thác đúng tiến độ đã được Quốc hội phê duyệt. Cùng với đó, các địa phương tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định của pháp luật trong thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thi công và quản lý dự án; trong thi công và giám sát, quản lý chất lượng; trong nghiệm thu công trình và trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước.



Các bên liên quan bảo đảm tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật và chất lượng của từng công trình; triển khai nhanh, đúng tiến độ để đáp ứng mục tiêu phát triển, nhưng phải bảo đảm an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; đảm bảo tính liên thông, kết nối cao giữa các dự án, tạo thành mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược, đồng bộ, hiệu quả cao của toàn vùng Đông Nam Bộ./.