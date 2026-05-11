Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội
Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.
Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Trung trướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày nêu rõ, sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiểu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Cục Chính trị gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Phòng Huấn luyện có trách nhiệm đào tạo chính trị viên và phụ trách huấn luyện chính trị. Phòng Tuyên truyền có trách nhiệm cung cấp sách báo cho bộ đội, nâng cao tinh thần chiến đấu và xây dựng tình đoàn kết giữa bộ đội với nhân dân.
Sự kiện đó đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức - lần đầu tiên trong Quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần - nhân tố cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng trở thành tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay. Với ý nghĩa đó và theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ngày 11/5/1946 đã trở thành Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội.
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội cần thấu suốt và kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây chính là "kim chỉ nam" cho công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội đi đúng hướng, đúng đường. Thấu triệt đường lối, nhiệm vụ cách mạng là yêu cầu quan trọng, hàng đầu đối với những người làm công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.
Bên cạnh đó, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, văn hóa; thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành Tuyên huấn Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.../.