Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội

Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Trung trướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày nêu rõ, sau thành công vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực, chiểu theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Cục Chính trị gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Phòng Huấn luyện có trách nhiệm đào tạo chính trị viên và phụ trách huấn luyện chính trị. Phòng Tuyên truyền có trách nhiệm cung cấp sách báo cho bộ đội, nâng cao tinh thần chiến đấu và xây dựng tình đoàn kết giữa bộ đội với nhân dân.