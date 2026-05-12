Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Lan tỏa niềm tin và tinh thần cống hiến từ cơ sở

* Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Cô Thạch Thị Phắt Cà Đi kỳ vọng các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, chăm lo giáo dục và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Giang Phương – TTXVN



Là giáo viên người Khmer đang công tác tại Trường Tiểu học Hòa Đông - ngôi trường ở vùng biên giới thuộc xã Phước Vinh (tỉnh Tây Ninh), cô Cà Đi dành nhiều sự quan tâm đến các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống người dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cô giáo Cà Đi cho biết, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, việc tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động gần dân, sát dân của Mặt trận không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo và định hướng phát triển của đất nước.

“Điều tôi kỳ vọng nhất là tinh thần đoàn kết tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân đồng lòng, biết sẻ chia và hỗ trợ nhau thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, cô giáo Cà Đi chia sẻ.

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy cho nhiều học sinh Khmer ở vùng biên giới, cô mong muốn các chính sách chăm lo giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa. Theo cô Cà Đi, giáo dục chính là nền tảng quan trọng để giúp thế hệ trẻ thay đổi nhận thức, nâng cao tri thức và mở ra cơ hội phát triển trong tương lai.

Cô kỳ vọng các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số sẽ được triển khai sâu rộng, giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp cận công nghệ và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng cần được chú trọng thông qua các hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống và giáo dục văn hóa trong trường học.

Theo cô Cà Đi, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và tôn trọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ càng được củng cố vững chắc. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình hơn.

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống nhân dân, cô đặc biệt đánh giá cao các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động. Theo cô, những phong trào này không chỉ khơi dậy tinh thần trách nhiệm mà còn tạo động lực để mỗi người dân nỗ lực lao động, sáng tạo, đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực nhất. “Tôi tin rằng khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội sẽ ngày càng đoàn kết, nhân ái và phát triển bền vững hơn”, cô Cà Đi bày tỏ.

* Người trẻ khát vọng cống hiến trong thời đại số

Bạn Lý Thu Hiền, đại diện cho thế hệ trẻ Tây Ninh đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy tinh thần tiên phong của thanh niên trong hành trình phát triển đất nước. Em Thu Hiền chia sẻ niềm phấn khởi trước những định hướng lớn của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là các chương trình hành động hướng đến phát triển khoa học công nghệ, xây dựng xã hội số và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

“Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập phát triển, là một người trẻ, em thấy phấn khởi và kỳ vọng vào những định hướng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Em mong rằng, Mặt trận tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi với người dân; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong thời đại mới, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, hạnh phúc”, em Hiền cho biết.

Bạn Lý Thu Hiền kỳ vọng thanh niên sẽ được phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Giang Phương – TTXVN



Theo em Lý Thu Hiền, nội dung “tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” là định hướng rất đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước trong thời đại số hiện nay. Là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo và có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới, thanh niên được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, lao động, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận sẽ góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động và kết nối với người dân theo hướng hiện đại, gần gũi, minh bạch hơn; tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến và phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của mình.

Đối với chương trình xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, em Thu Hiền kỳ vọng mỗi người dân, đặc biệt là thanh niên sẽ phát huy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.../.