Đại hội MTTQ lần thứ XI: Kiều bào kỳ vọng vào những đổi mới của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới

Nhiều đại biểu kiều bào cho rằng, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, cần có thêm những cơ chế kết nối hiệu quả để huy động trí tuệ, nguồn lực và khát vọng cống hiến của kiều bào cho sự phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam điều hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

* Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết và nguồn lực kiều bào toàn cầu

Các đại biểu biểu quyết Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031;. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Theo ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một dấu mốc đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp và tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Sau quá trình sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội về “mái nhà chung” của Mặt trận, vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định rõ nét hơn trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Trần Hải Linh kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho công tác Mặt trận, với vị thế, chức năng và nhiệm vụ được nâng lên rõ ràng hơn. Qua đó, Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân, kiều bào với Đảng, Nhà nước; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực, trí tuệ và tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tiến trình phát triển đất nước ở giai đoạn mới.

Đề cập đến vai trò của kiều bào trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Hải Linh cho rằng công tác vận động kiều bào không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi hướng về quê hương, mà cần tạo điều kiện để kiều bào trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển đất nước. Hiện nay, cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hàng trăm nghìn doanh nhân, trí thức, chuyên gia đang sinh sống tại các quốc gia phát triển, là nguồn lực rất lớn về tri thức, khoa học công nghệ, tài chính và đầu tư.

Từ góc nhìn của một kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh cho rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ mong muốn đóng góp cho quê hương bằng tình cảm hướng về Tổ quốc, mà còn bằng chính tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và vị thế của mình tại nước sở tại.

Ông Trần Hải Linh hy vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết của cộng đồng kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới, đồng thời kết nối sức mạnh của cộng đồng người Việt tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… để cùng đóng góp vào tiến trình phát triển đất nước. Đồng thời tin tưởng, khi kết nối được các nguồn lực ấy, sẽ tạo ra những luồng sinh khí mới, những động lực mới cho công tác Mặt trận cũng như cho sự phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. Với vai trò là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục có thêm những chương trình hành động cụ thể, những cơ chế kết nối hiệu quả hơn để hiện thực hóa vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp phát triển đất nước ở giai đoạn mới.

* Kết nối trí thức kiều bào trong kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Bày tỏ vinh dự khi tham dự Đại hội, ông Hà Xuân Tùng, kiều bào hiện công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Singapore nhận định, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi toàn bộ hệ thống chính trị đang thống nhất xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trọng tâm cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực đặc biệt quý giá đối với sự phát triển của đất nước. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào luôn mong muốn được đóng góp cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Ông Hà Xuân Tùng mong muốn có thể kết nối mạnh mẽ hơn mạng lưới trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, để cùng chung tay thực hiện triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đưa ra kiến nghị cụ thể, ông Hà Xuân Tùng cho rằng Việt Nam cần có cách tiếp cận mới đối với cộng đồng trí thức kiều bào, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Theo ông, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và các nền tảng kết nối số, việc tập hợp đội ngũ trí thức người Việt Nam toàn cầu hoàn toàn có thể thực hiện hiệu quả hơn trước. Ông cũng mong muốn có thể góp phần thúc đẩy quá trình kết nối này, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc phát triển đất nước.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội lần này, ông Hà Xuân Tùng cho rằng điểm nổi bật là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin. Từ công tác tổ chức, điều phối cho tới trao đổi thông tin với đại biểu đều cho thấy tinh thần hiện đại hóa, chuyển đổi số ngày càng rõ nét.

Bày tỏ kỳ vọng thời gian tới, ông Hà Xuân Tùng cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng hiện thực hóa các chủ trương lớn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bằng những hành động cụ thể, quyết liệt và hiệu quả hơn. Bởi trong bối cảnh thế giới biến động rất nhanh, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới, Việt Nam cần phải đi nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn để nắm bắt cơ hội phát triển.

* Phát huy vai trò kiều bào trong kết nối kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam

Các đại biểu dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với thế giới, đặc biệt trên các lĩnh vực đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Kiều bào không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, còn là lực lượng góp phần trực tiếp đưa hàng hóa, thương hiệu và sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể trở thành một kênh phân phối, quảng bá rất hiệu quả cho hàng hóa Việt Nam tại các nước sở tại. Thực tế tại Australia cho thấy, cộng đồng người Việt đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc quảng bá sản phẩm Việt Nam và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. Người Việt Nam ở nước ngoài chính là cầu nối rất hiệu quả để tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại. Đây là lợi thế rất lớn mà chúng ta cần tiếp tục phát huy.

Bày tỏ kỳ vọng đối với Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Bá Phúc mong muốn sẽ có thêm những chủ trương, chính sách đổi mới, phù hợp hơn để phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi theo ông, thế hệ trẻ kiều bào hiện nay có điều kiện hội nhập sâu rộng với xã hội sở tại, có tri thức, vị thế và khả năng kết nối quốc tế tốt. Đây là lực lượng rất quan trọng để tăng cường giao lưu, hợp tác và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước.

Theo ông Trần Bá Phúc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một nguồn lực, cần được nhìn nhận như một đối tác đồng hành cùng đất nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ông cũng kiến nghị cần có thêm những cơ chế, chính sách phù hợp hơn với thực tiễn đời sống của kiều bào hiện nay để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, được tham gia sâu hơn vào các hoạt động phát triển đất nước.

Đánh giá về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Bá Phúc cho rằng đây là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tập hợp, kết nối và phát huy tinh thần yêu nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mặt trận đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa kiều bào với quê hương đất nước trong thời gian qua - ông Trần Bá Phúc khẳng định và tin tưởng, nhiệm kỳ mới, Mặt trận sẽ tiếp tục có thêm những chính sách và chương trình hành động phù hợp hơn với bối cảnh phát triển mới của đất nước, để mọi người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả thế hệ trẻ, đều có cơ hội đóng góp, đồng hành cùng quê hương./.