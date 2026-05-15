Đà Nẵng sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Lê Sơn Phong phát biểu buổi thông tin về Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026) diễn ra từ ngày 25 - 27/5. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò trung tâm khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm của khu vực miền Trung và cả nước.Ông Lê Sơn Phong – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng, DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư cho startup, mà còn thể hiện cam kết của thành phố trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ, startup phát triển. Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.Điểm nhấn của DAVAS 2026 là hoạt động gọi vốn cho khoảng 60 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chương trình kết nối đầu tư trực tiếp theo hình thức: Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng cùng các diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Những hoạt động này sẽ góp phần tạo nên nền tảng kết nối mở, chuyên nghiệp và mang tầm quốc tế giữa ý tưởng, công nghệ và dòng vốn đầu tư.Thông qua DAVAS 2026, thành phố Đà Nẵng mong muốn từng bước khẳng định vai trò là điểm kết nối của mạng lưới đầu tư đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ của công nghệ mới, nguồn lực tri thức và các ý tưởng đổi mới sáng tạo.DAVAS 2026 do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” cùng thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”, diễn đàn hướng đến cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57.Theo Ban Tổ chức, chương trình có sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam… với tổng quy mô vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Cùng đó, hơn 100 chuyên gia, diễn giả quốc tế đến từ Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Dubai, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc)… sẽ tham gia các hoạt động kết nối đầu tư, chia sẻ xu hướng công nghệ và mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo. Diễn đàn sẽ thu hút hơn 70 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, Web3, Blockchain… cùng khoảng 5.000 lượt đăng ký tham dự.Việc quy tụ đông đảo quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và chuyên gia công nghệ quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Thành phố đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, cơ chế và môi trường đầu tư để sẵn sàng đón các doanh nghiệp công nghệ, startup tiềm năng và các dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng./.