Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về kết quả tổng thể chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Robert Fico đến Việt Nam vừa qua?

Đại sứ Phạm Trường Giang: Chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico đã mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với bề dày trong 76 năm qua. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên mức Đối tác Chiến lược, qua đó đưa Slovakia là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam cùng 15 đối tác chiến lược toàn diện góp phần tiếp tục mở rộng hệ thống đối tác quan trọng và là một công cụ quan trọng giúp Việt Nam xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế rộng khắp và hiệu quả, phục vụ mục tiêu bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế.

Chuyến thăm ngắn nhưng hiệu quả, tập trung vào nâng cấp khung quan hệ và các thỏa thuận cụ thể, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng cho hợp tác sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Phóng viên: Theo Đại sứ, chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico đã tạo ra những động lực mới nào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia?

Đại sứ Phạm Trường Giang: Tôi tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Fico sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ song phương. Mối quan hệ Việt Nam – Slovakia hiện nay không chỉ dựa trên ký ức lịch sử hữu nghị truyền thống mà đã và đang được làm mới bằng cách tiếp cận thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy chính trị ở cấp độ cao nhất. Lãnh đạo hai bên cùng chia sẻ quan điểm đồng thuận trên nhiều vấn đề trong hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế. Trong các cuộc làm việc, hội kiến Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Thủ tướng Fico nhiều lần bày tỏ “chúng tôi đến như những người bạn chân thành và khi rời Việt Nam lần này, chúng tôi còn mang theo tình bạn lớn hơn”. Điều đó thể hiện tình cảm chân thành và quyết tâm mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới, đáp ứng những kỳ vọng của quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập.

Phóng viên: Đại sứ có thể chia sẻ những lĩnh vực hợp tác trọng tâm mà hai nước sẽ ưu tiên triển khai trong thời gian tới sau chuyến thăm này?

Đại sứ Phạm Trường Giang: Trong chuyến thăm hai bên đã ký 6 văn bản hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hợp tác địa phương cùng hơn 10 thỏa thuận doanh nghiệp trong năng lượng, y tế, du lịch, công nghiệp chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp... Lãnh đạo hai nước cam kết sẽ chỉ đạo hai Bộ Ngoại giao phối hợp đưa ra kế hoạch hành động bám sát vào những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác hiệu quả.

Phóng viên: Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Slovakia trong bối cảnh mới sau chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico?

Đại sứ Phạm Trường Giang: Trong chương trình chuyến thăm, hai diễn đàn doanh nghiệp về hợp tác kinh tế, đầu tư đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 13/4 với hơn 400 doanh nghiệp và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/4 với 200 doanh nghiệp của Việt Nam và Slovakia nhằm khai thác hiệu quả dư địa hợp tác lớn giữa hai nước, bởi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, không cạnh tranh trực tiếp mà cùng tạo ra chuỗi giá trị để vươn tới thị trường khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Slovakia tại Hà Nội, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chế tạo công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao hợp tác về công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bền vững; Tận dụng hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để kết nối chuỗi cung ứng và logistics để đưa hàng hóa của Việt Nam sang Slovakia và châu Âu cũng như đưa hàng hóa của Slovakia vào Việt Nam và ASEAN; Hợp tác về sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trí tuệ thông minh, công nghệ thông tin, thương mại điện tử và dịch vụ số; Hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao và kết nối các cơ sở nghiên cứu giữa hai nước.

Thủ tướng Robert Fico bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự phát triển năng động trên nền tảng ổn định chính trị, chính sách ngoại giao năng động, hiệu quả và chiến lược rõ ràng của Việt Nam. Ông mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ hiện thực hóa sự tin cậy chính trị thành các cơ hội kinh doanh và hợp tác kinh tế thực sự hiệu quả.

Nhân đây, cũng cần nhìn nhận với vị thế là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Slovakia, đóng góp của cộng đồng người Việt sẽ ngày càng thiết thực, quan trọng. Họ không chỉ là “người Việt xa quê” mà đã trở thành một phần gắn liền với xã hội Slovakia và đồng thời là tài sản ngoại giao, văn hóa, kinh tế của Việt Nam. Tôi tin tưởng vai trò cầu nối, gắn kết này sẽ được phát huy rõ nét hơn nữa, góp phần nâng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Slovakia lên tầm cao mới.



Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

