Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Việc phát triển phong trào thể dục thể thao cần được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn nữa tại tỉnh Đắk Lắk. Mỗi tổ dân phố, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình luyện tập phù hợp. Mỗi người dân lựa chọn cho mình một môn thể thao yêu thích để rèn luyện hằng ngày, biến việc rèn luyện thân thể trở thành nhu cầu tự thân, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Hoàn thành chương trình chạy bộ trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Sau phần lễ khai mạc, hơn 1.000 người tham gia đã cùng hòa mình vào hoạt động khởi động tập thể với các bài tập Aerobic, Tabata và đi bộ nhanh do huấn luyện viên thể dục hướng dẫn. Không khí chương trình diễn ra sôi động, hào hứng, tạo tinh thần đoàn kết và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trước đó vào tháng 4/2026, chương trình này cũng được tổ chức tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với sự tham gia của hơn 1.000 người là các vận động viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao” là sáng kiến của Ủy ban Olympic Việt Nam với sự đồng hành của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Herbalife Việt Nam. Chương trình gồm chuỗi 30 sự kiện được tổ chức tại 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, kéo dài từ tháng 3 - 9/2026. Qua sự kiện này, Ban tổ chức hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh, thói quen vận động thường xuyên trong cộng đồng./.