Biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại họp báo ngày 12/5, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5 tại công viên Yoyogi Park ở thủ đô Tokyo. Đây là lễ hội Việt Nam thường niên lớn nhất tại Nhật Bản nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết kể từ lần tổ chức đầu tiên năm 2008, lễ hội đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt – Nhật có quy mô và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Ông bày tỏ tin tưởng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cũng đánh giá việc bà Yuko Obuchi, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt, nhận lời làm Chủ tịch danh dự của lễ hội và đồng hành cùng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của chính giới Nhật Bản đối với quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Ban Tổ chức lễ hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Cựu Hạ nghị sỹ Aoyagi, đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Tại họp báo, cựu Hạ nghị sỹ Aoyagi, đồng Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, nhấn mạnh sự kiện năm nay là một bằng chứng rõ nét về việc mối giao lưu Việt-Nhật đã, đang và sẽ tạo ra những trang sử mới cho quan hệ hai nước. Ban Tổ chức sẽ nỗ lực để lễ hội diễn ra thành công nhằm mang lại cho khách tham quan những giây phút hào hứng và tạo cơ hội cho những người chưa từng có những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay có khoảng 120 gian hàng giới thiệu các nét văn hóa dân gian đặc sắc, nghệ thuật rối nước cùng nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc với người dân Nhật Bản như phở, bánh mì.

Điểm mới của lễ hội là lần đầu áp dụng hình thức đặt món ăn qua ứng dụng điện thoại nhằm giảm thời gian chờ đợi cho khách tham quan. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút hơn 180.000 lượt khách, cao hơn mức khoảng 140.000 lượt của năm ngoái./.