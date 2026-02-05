Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 tăng gần 30%

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, nhóm nông sản đạt giá trị xuất khẩu khoảng 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam, chiếm 45,3% thị phần. Tiếp theo là châu Mỹ với 22,7% và châu Âu với 13,4%. Hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương có thị phần khiêm tốn, lần lượt đạt 2,6% và 1,4%.

Sơ chế chuối xuất khẩu tại Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang châu Á trong tháng 1/2026 ước tăng 41,1%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Âu tăng 11,2%; châu Phi tăng 21,6% và châu Đại Dương tăng 32,3%.

Xét theo thị trường cụ thể, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam, với thị phần lần lượt đạt 22,6%, 20,4% và 7%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 66,1%, sang Hoa Kỳ tăng 21,6% và sang Nhật Bản tăng 19,6%. Phi lê cá tra nằm trong nhóm hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Ai Cập. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN Nhóm nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1/2026 gồm cà phê, cao su, chè, gạo, rau quả, hạt điều và hạt tiêu, với mức tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Cà phê và cao su tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Xuất khẩu cà phê đạt khoảng 180 nghìn tấn, trị giá 981 triệu USD; cao su đạt 220 nghìn tấn, trị giá 416 triệu USD, đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân của hai mặt hàng này duy trì ổn định, thị trường tiêu thụ chủ yếu tập trung tại châu Âu và châu Á. Chè và gạo ghi nhận mức tăng khá cả về sản lượng và kim ngạch. Xuất khẩu chè đạt khoảng 14 nghìn tấn, trị giá 23 triệu USD; gạo đạt khoảng 600 nghìn tấn, trị giá 370 triệu USD. Dù giá chè xuất khẩu giảm nhẹ, kim ngạch vẫn tăng nhờ sản lượng cải thiện; trong khi giá gạo xuất khẩu tăng khoảng 4%, trung bình đạt 616,6 USD/tấn. Kho gạo tại Công ty TNHH Hoàng Gia Nhật Quang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN