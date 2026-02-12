Về Tây Đô tìm dấu ấn Tết xưa

Kết hợp hài hòa không gian Tết và văn hóa bản địa

Thời điểm này, diện mạo các khu, điểm du lịch đã thay đổi rõ nét với những tiểu cảnh mang đậm dấu ấn Tết miền Tây. Theo các cơ sở, điểm nhấn của mùa Tết năm nay là sự đầu tư sâu vào văn hóa bản địa, ngoài các khu vực check-in, các điểm đến tập trung hơn vào hoạt động trải nghiệm, tái hiện không gian Tết xưa, không gian chợ nổi trên bến dưới thuyền, trải nghiệm ẩm thực gắn liền với các món ăn ngày Tết cổ truyền. Việc kết hợp hài hòa giữa không gian trang trí, bối cảnh Tết và câu chuyện văn hóa bản địa sẽ góp phần làm phong phú hơn sản phẩm du lịch tết của Cần Thơ.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ) đang trở thành tâm điểm chú ý với nhiều chương trình chào Xuân ấn tượng. Cantho Eco Resort đầu tư bài bản vào không gian trải nghiệm truyền thống, điểm nhấn là không gian "Phim trường Tết Eco 2026". Không gian được chia thành nhiều phân khu tái hiện Tết Nam Bộ xưa.

Khu du lịch Cantho Eco Resort được trang trí mang đậm phong cách Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort chia sẻ: "Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là thời điểm Cần Thơ Eco hoàn thiện xong phim trường Tết. Điểm nhấn năm nay là chúng tôi tập trung trang trí Tết Nam Bộ xưa, bổ sung thêm một số tiểu cảnh Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kong… nhằm tạo sự mới mẻ, đa dạng cho du khách đến tham quan, trải nghiệm. Song song đó, chúng tôi phát triển các dịch vụ tiện ích kèm theo như trải nghiệm vườn thú Eco Safari, trải nghiệm Team building… Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, ban ngày chúng tôi tổ chức các mini show, đưa du khách hòa mình vào các lễ hội"…

Khu du lịch Mỹ Khánh là một trong những điểm đến nổi tiếng của Cần Thơ cũng kích hoạt chuỗi dịch vụ giải trí đa dạng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Với thế mạnh về du lịch sinh thái kết hợp giải trí, Khu du lịch hướng tới việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống và kết hợp các dịch vụ mới tạo nên một tổ hợp vui chơi đa trải nghiệm cho du khác gần xa.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Khu du lịch Mỹ Khánh thông tin: Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Khu du lịch Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ đưa ra nhiều hoạt động trải nghiệm "Tết quê" với các gian hàng ẩm thực Nam Bộ phục vụ xuyên suốt. Tết Nguyên đán là thời điểm Mỹ Khánh đón lượng khách rất lớn. Ngoài hơn 20 dịch vụ hiện có, Tết này khu du lịch sẽ khai trương 2 dịch vụ mới đặc biệt dành cho giới trẻ đó là Trường đua Go Kart, Cầu kính Mỹ Khánh, Lễ hội sắc xuân mang đậm bản sắc Tết của người miền Tây và chợ nổi hoa trái Mỹ Khánh, hy vọng sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm phong phú và thú vị.

Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đa dạng sản phẩm Tết

Khoảng nửa tháng nay các điểm đến, cơ sở lưu trú ở Cần Thơ tất bật nhiều hoạt động chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ. Không chỉ đầu tư cảnh quan khu vực check-in, trang trí tiểu cảnh, các khu du lịch, điểm du lịch còn tập trung mạnh vào các trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo ra sản phẩm đặc trưng Tết miền Tây.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2022, cơ sở Cô Hai Garden Coffee - Homestay (xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ) luôn phấn đấu trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn; là nơi kết nối du khách gần xa, mang đến những trải nghiệm chân thực mang bản sắc văn hóa bản địa. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 này, cơ sở có thêm một số hoạt động trải nghiệm đậm nét truyền thống, mang đậm đà phong vị Tết Miền Tây.

Chị Lê Thị Ngọc Linh, Quản lý cơ sở Cô Hai Garden Coffee - Homestay, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ cho biết: “Ngoài việc trang trí không gian check-in kết hợp giữa hiện đại và truyền thống giúp tái hiện không gian Tết miền Tây xưa, cơ sở còn mở thêm phiên chợ quê để phục vụ du khách tham quan, thưởng lãm. Từ ngày 28 Tết đến mùng 6 Tết, chúng tôi phục vụ thêm các hoạt động giải trí buổi tối với nhiều tiết mục múa hát đặc trưng của đồng bào Khmer như múa Rom Vong, Saravan, hát dù kê… để du khách gần xa đến thưởng thức và tìm hiểu nét đặt trưng văn hóa của đồng bào, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn khách du lịch đến với Cô Hai Gardent Coffee - Homestay trong mùa Tết Bính Ngọ này.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền trên sông ở Làng du lịch Mỹ Khánh. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge (phường An Bình, thành phố Cần Thơ) nơi được ví như một "ngôi làng nhỏ" nép mình bên dòng kênh uốn lượn và bao phủ bởi những vườn cây xanh mướt quanh năm. Tết này, Mekong Silt Ecolodge cũng đưa ra nhiều chương trình trải nghiệm đậm nét văn hóa Tết miền Tây.

Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge chia sẻ: Mùa Tết này, mình có thêm sản phẩm trải nghiệm “ngày Tết miền Tây”. Khách du lịch đến đây sẽ được trải nghiệm kho hột vịt, cắt dưa cải, làm củ kiệu, trải nghiệm phong tục lì xì ngày Tết… Theo đánh giá thì du khách rất hào hứng tham gia các hoạt động này của Mekong Silt Ecolodge, đặc biệt là khách quốc tế.

Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của các khu du lịch, điểm du lịch, thành phố Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động để người dân và du khách vui Xuân, đón Tết như: Đường hoa Xuân, Chương trình Sắc Xuân miệt vườn, Công viên sách cùng nhiều hoạt động lễ hội văn hóa gắn với du lịch… Có thể thấy, dịp Tết năm nay, các khu du lịch, điểm du lịch đã không ngừng làm mới sản phẩm kỳ vọng thu hút và giữ chân du khách. Bên cạnh đó, ngành Du lịch tăng cường liên kết, ưu đãi dịch vụ lưu trú, lữ hành, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, góp phần tạo không khí du lịch sôi động, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và du khách dịp Tết.

Theo ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, để đảm bảo đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu du lịch của nhân dân, du khách và đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã để nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý điểm đến. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh vận chuyển khách, hoạt động hướng dẫn viên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các khu du lịch, điểm du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khác, đặc biệt, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã sớm yêu cầu các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ khách du lịch trong dịp Tết. Song song đó, bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để phục vụ du khách, kịp thời giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách đến với Cần Thơ.