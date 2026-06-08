Từng bước đưa trái xoài thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực

Từ việc chuẩn hóa vùng trồng, nâng chất lượng sản xuất đến đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và mở rộng thị trường, Đồng Tháp đang từng bước đưa trái xoài trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực, gia tăng giá trị và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Xoài Đồng Tháp hiện được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Để ngành hàng xoài phát triển bền vững, tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trái xoài. Thống kê cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 17.300ha cùng sản lượng trên 185.000 tấn/năm, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và thị trường châu Âu.

Xoài ở tỉnh Đồng Tháp có ba giống chủ yếu gồm xoài Hòa Lộc, xoài cát Chu và xoài tượng da xanh tập trung ở các địa phương như phường Cao Lãnh, xã An Hữu, xã Thanh Hưng... với tỷ lệ tiêu thụ nội địa là 28%, xuất khẩu tiểu ngạch 70% và xuất khẩu chính ngạch từ 5-7%.

Xoài Đồng Tháp được khách hàng ưa chuộng bởi hương thơm cùng vị ngọt thanh. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Hướng đến mục tiêu phát triển ngành hàng xoài bền vững, nhà vườn trồng xoài ở tỉnh Đồng Tháp đang áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới đưa vào ứng dụng sản xuất để giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm xoài như: sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, an toàn thực phẩm... nhằm tạo nguồn nông sản hàng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều hộ trồng xoài mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác rải vụ; tổ chức lại sản xuất theo hình thức liên kết hợp tác, khắc phục tình trạng rớt giá do sản lượng tập trung vào một thời điểm.

Bên cạnh đó, tại các vùng chuyên canh xoài như phường Cao Lãnh, xã An Hữu, xã Thanh Hưng..., nhà vườn tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất xoài và doanh nghiệp xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng nguồn nông sản xuất khẩu.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, tỉnh Đồng Tháp phát triển 10.030,17 ha xoài đăng ký mã số vùng trồng với 353 mã số; hàng trăm cơ sở đóng gói, sơ chế và chế biến đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Đa số các nhà vườn đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước sử dụng phân hữu cơ, bao trái để giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; ứng dụng tốt trong ra hoa rải vụ nên hầu như quanh năm xoài đều cho trái.

Sản phẩm xoài được bày bán trong khuôn khổ “Tuần hàng Xoài Đồng Tháp” tại trung tâm thương mại trên MM Mega Market An Phú, Tp. Thủ Đức. Ảnh: TTXVN

Một trong những tiền đề để trái xoài của tỉnh Đồng Tháp được xuất khẩu là triển khai đăng ký chỉ dẫn địa lý gắn với kiểm soát mã số vùng trồng. Ghi nhận uy tín, danh tiếng và tính chất đặc thù của xoài Cao Lãnh, năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xoài cát chu và xoài cát, đối với khu vực địa lý các vùng xoài trên địa bàn phường Cao Lãnh cùng một số khu vực lân cận.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” bắt đầu thực hiện từ năm 2022; trong đó có nhiệm vụ “Quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.”

Xoài Cao Lãnh đã xác lập quyền (bảo hộ) chỉ dẫn địa lý Cao Lãnh cho sản phẩm xoài Cao Lãnh để nâng cao giá trị sản phẩm, chinh phục các kênh phân phối hiện đại như: Co.opmart, Big C, MM Mega Market, Vinmart...

Hiện nay, xoài của tỉnh Đồng Tháp ngoài tiếp cận kênh thị trường các chợ truyền thống, chợ đầu mối, còn tiếp cận các nhà máy chế biến, kênh phân phối hiện đại trong nước và thị trường ngoài nước như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Canada, Australia, Newzealand, Hà Lan (EU), Hàn Quốc... và kinh doanh trên nền tảng số.

Điều đó cho thấy, tiềm năng, cơ hội phát triển thị trường của xoài Đồng Tháp còn rất lớn nên đòi hỏi bên cạnh việc người dân cần phải tuân thủ quy định, kỹ thuật sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm thì ngành nông nghiệp cần hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và người dân xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, phát triển liên kết chuỗi giá trị bền vững để phục vụ xuất khẩu./.