Líu Lô Arts & Craft: Thương hiệu kể chuyện về văn hóa Việt

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa bản địa ngày càng tăng, Líu Lô Arts & Craft đã chọn cho mình một hướng đi riêng: chuyển hóa chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam thành những sản phẩm thủ công và nghệ thuật thị giác mang hơi thở đương đại. Không chỉ là những món quà lưu niệm, mỗi thiết kế của Líu Lô còn kể một câu chuyện về văn hóa Việt, góp phần quảng bá các giá trị truyền thống đến với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Líu Lô Arts & Craft ra đời năm 2019 với một cửa hàng nhỏ tại khu phố cổ Hà Nội. Đây là nơi kết nối những người yêu nghệ thuật, đồng thời thu hút đông đảo du khách quốc tế ghé thăm và trải nghiệm các sản phẩm thủ công mang bản sắc Việt.



Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, chị Trịnh Hạ Miên, nhà sáng lập thương hiệu, cho biết việc bước chân vào lĩnh vực kinh doanh mới khi chưa có tệp khách hàng ổn định là một quyết định đầy thử thách. Tuy nhiên, chị luôn tin tưởng vào hướng đi mà mình lựa chọn, cùng sự đồng hành của hơn 60 họa sĩ, nghệ sĩ sáng tạo và đội ngũ thợ thủ công trẻ giàu nhiệt huyết.

Khách tham quan được nhân viên giới thiệu ý tưởng thiết kế và câu chuyện phía sau từng sản phẩm thủ công.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khởi đầu từ một xưởng sản xuất và cửa hàng nhỏ trong con ngõ của Hà Nội, Líu Lô từng bước mở rộng không gian tại số 19 Chân Cầm- khu vực trung tâm của phố cổ. Điều thôi thúc Hạ Miên không chỉ là tình yêu dành cho sản phẩm thủ công, mà còn là mong muốn đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với du khách quốc tế. Chị tin rằng, những sản phẩm được làm bằng tay luôn có khả năng chạm tới cảm xúc của người sử dụng.

Từ những vị khách đầu tiên, những đơn hàng đầu tiên, các buổi workshop trải nghiệm cho đến những mùa lễ hội nhộn nhịp, Líu Lô từng bước trưởng thành nhờ sự đồng hành của khách hàng và cộng đồng yêu thủ công.

Người tham gia workshop tự tay thực hiện các sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm khác biệt của Líu Lô Arts & Craft nằm ở việc lựa chọn một thị trường ngách: phát triển các sản phẩm thủ công gắn với văn hóa truyền thống Việt Nam bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Bởi tính độc bản, hiện thương hiệu sở hữu hơn 3.000 mẫu khuyên tai thủ công và mỗi năm giới thiệu ra thị trường hơn 200 thiết kế mới. Hai dòng sản phẩm chủ lực là khuyên tai đất sét và tranh in thủ công đã nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Không ít du khách đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác sau khi ghé thăm cửa hàng đã tiếp tục đặt mua trực tuyến, trở thành những khách hàng thân thiết của thương hiệu.



Các thiết kế của Líu Lô lấy cảm hứng từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống và văn hóa Việt Nam như ghế nhựa, bánh mì, nón lá, phin cà phê và nhiều biểu tượng dân gian quen thuộc. Những chất liệu truyền thống được thể hiện bằng phong cách trẻ trung, sáng tạo, tạo nên các sản phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa có ý nghĩa văn hóa.



Tại cửa hàng ở số 19 Chân Cầm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Líu Lô Arts & Craft không chỉ là địa chỉ mua sắm mà còn là không gian trải nghiệm nghệ thuật dành cho người yêu sáng tạo và du khách quốc tế. Các sản phẩm được trưng bày đa dạng theo nhiều nhóm như phụ kiện thời trang, tranh nghệ thuật, túi vải, đồ trang trí, quà lưu niệm và sản phẩm gia dụng. Tất cả đều do các họa sĩ và nghệ nhân trong mạng lưới của Líu Lô thiết kế và sản xuất, vì vậy mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng, không trùng lặp với các mẫu quà lưu niệm đại trà trên thị trường.

Không gian trưng bày thu hút nhiều khách ghé xem và mua sắm đồ thủ công. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam