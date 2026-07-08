Đồng Tháp nâng cao chất lượng bưởi da xanh, hướng đến phát triển bền vững
Đồng Tháp đã xây dựng 23 vùng trồng bưởi da xanh, trong đó có 16 vùng với 22 mã số xuất khẩu sang Mỹ và Hàn Quốc.
Nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, nông dân trồng bưởi da xanh ở tỉnh Đồng Tháp đang tập trung thực hiện các giải pháp sản xuất an toàn: bón phân hữu cơ, áp dụng quy trình VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng để có thương hiệu. Hiện tỉnh có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng hơn 65.000 tấn/năm. Địa phương đã xây dựng được 23 vùng trồng với 31 mã số, trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc.
Hữu Chí