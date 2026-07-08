Đồng Tháp nâng cao chất lượng bưởi da xanh, hướng đến phát triển bền vững

08/07/2026

Đồng Tháp đã xây dựng 23 vùng trồng bưởi da xanh, trong đó có 16 vùng với 22 mã số xuất khẩu sang Mỹ và Hàn Quốc.

Nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, nông dân trồng bưởi da xanh ở tỉnh Đồng Tháp đang tập trung thực hiện các giải pháp sản xuất an toàn: bón phân hữu cơ, áp dụng quy trình VietGAP, xây dựng mã số vùng trồng để có thương hiệu. Hiện tỉnh có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng hơn 65.000 tấn/năm. Địa phương đã xây dựng được 23 vùng trồng với 31 mã số, trong đó có 16 vùng trồng với 22 mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Ban Chủ nhiệm Hội quán bưởi da xanh Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, trao đổi kinh nghiệm trồng bưởi. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Vùng bưởi da xanh Mỹ Phong hiện đã được cấp 5 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Hữu Chí