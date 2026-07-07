Traphaco và con đường sức khoẻ xanh cho người Việt

07/07/2026

Hơn 50 năm trước, Traphaco ra đời từ một tổ pha chế thuốc nhỏ bé phục vụ kháng chiến. Hôm nay, thương hiệu dược phẩm Việt ngày ấy đứng trong Top 25 thương hiệu tiêu dùng dẫn đầu theo Forbes Việt Nam, bảy lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, làm chủ hơn 36.000 ha vùng dược liệu sạch chuẩn quốc tế, và là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên gia nhập Liên minh thương mại sinh học đạo đức toàn cầu UEBT. Một hành trình từ sứ mệnh đến thương hiệu, từ thuốc cứu người đến con đường sức khỏe xanh cho người dân Việt.

Vùng trồng dược liệu actiso của Traphaco tại Sapa theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Ảnh: Traphaco

Sứ mệnh sinh ra từ Thời Chiến

Có những thương hiệu được sinh ra từ tham vọng thị trường. Traphaco đặc biệt được sinh ra từ chiến tranh. Ngày 28 tháng 11 năm 1972, khi bom đạn còn chưa ngừng rơi trên bầu trời miền Bắc, một tổ sản xuất thuốc nhỏ bé thuộc Ty Y tế Đường sắt ra đời tại số 75 phố Yên Ninh, Hà Nội. Mười lăm cán bộ công nhân viên, nhiệm vụ chủ yếu là pha chế thuốc theo đơn, sản xuất huyết thanh và dịch truyền phục vụ thương bệnh binh ngành đường sắt. Không có chiến lược thương hiệu, không có kế hoạch thị trường, chỉ có một mệnh lệnh đơn giản và thiêng liêng: làm thuốc để cứu người. TGD Đào Thuý Hà (áo tím) thăm vùng trồng bìm bìm biếc của công ty tại Thanh Thuỷ, Phú Thọ. Ảnh: Traphaco Cán bộ ký thuật Traphaco hướng dẫn người dân tại vùng trồng Đinh Lăng đạt chuẩn GACP-WHO tại Nam Định. Ảnh: Traphaco

Hơn nửa thế kỷ đã qua. Tổ sản xuất nhỏ bé ấy nay đã trở thành Công ty Cổ phần Traphaco - doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam, bảy lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, và là thương hiệu dược phẩm Việt Nam duy nhất lọt vào Top 25 thương hiệu hàng tiêu dùng dẫn đầu theo bình chọn của Forbes Việt Nam năm 2023. Nhưng điều đáng nói hơn cả những danh hiệu ấy, là Traphaco đã giữ nguyên vẹn cái tinh thần khai sinh từ năm 1972, đó là “thuốc không chỉ là sản phẩm - thuốc là trách nhiệm”.



Triết lý đó được hiện thân rõ nhất trong lựa chọn chiến lược mà ít doanh nghiệp dược Việt Nam dám theo đuổi, đó là kiên định với đông dược khi cả thị trường đang chạy theo tân dược ngoại nhập. Vào những thập niên 1990–2000, khi làn sóng dược phẩm nước ngoài tràn vào Việt Nam với công nghệ bào chế tiên tiến và ngân sách marketing khổng lồ, Traphaco không tìm cách bắt chước, họ quay trở lại với kho tàng y học cổ truyền ngàn năm của người Việt, và trăn trở “làm thế nào để nâng tầm di sản ấy lên bằng công nghệ hiện đại?”.

Công ty sở hữu 4 nhà máy lớn với dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO, trong đó nhà máy tân dược thông minh Traphaco Hưng Yên gần như tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Ảnh: Traphaco

Trăn trở đó đã được thị trường đón nhận khi một số sản phẩm của công ty được ghi nhận dẫn đầu thị trường về nhóm thuốc. Trong tâm trí người tiêu dùng Việt, những cái tên ấy đã hiện diện từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi còn là những đứa trẻ, người Việt đã biết đến Hoạt huyết dưỡng não, Boganic trong tủ thuốc gia đình. Và đến nay khi đã là những ông bố bà mẹ, họ vẫn tiếp tục tin dùng những sản phẩm ấy. Traphaco đã tạo ra được “tài sản thương hiệu” mà ngành hàng nào cũng mong đạt được, đó là sự tin tưởng xuyên thế hệ.



Chiến lược xanh – khi dược phẩm trở thành trách nhiệm xã hội



Tiên phong trong chiến lược xanh từ hơn hai thập kỷ trước, đây là điều khiến thương hiệu trở nên có giá trị đặc biệt trong mắt cộng đồng quốc tế. Từ cuối thập niên 2000, Traphaco triển khai dự án GreenPlan - xây dựng vùng dược liệu xanh theo đúng tiêu chí phát triển bền vững ESG. Công ty sáng tạo mô hình liên kết 4 nhà: nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp, cùng phát triển những vùng trồng dược liệu sạch chuẩn quốc tế GACP-WHO. Thay vì phụ thuộc vào nguồn dược liệu nhập khẩu với chất lượng khó kiểm soát, Traphaco chủ động làm chủ đầu vào từ gốc rễ.

Các tiêu chuẩn nhà máy này đồng thời mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn dược Daewoong của Hàn Quốc thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm mới. Ảnh: Traphaco