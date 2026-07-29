Trung ương xác lập tư duy mới về an ninh quốc gia và xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới

Sáng 29/7, trình bày chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Ban Bí thư tổ chức, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên đặt thành tố “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” lên trước hết trong mục tiêu phát triển, đồng thời xác định xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển; phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, hướng mục tiêu cao nhất là hoà bình, ổn định, phát triển bền vững chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu hai Chuyên đề: “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và “Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia”. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, bên cạnh những kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt đạt được, kết tinh trong hình ảnh Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu thế giới về hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh quốc gia vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn. Trong khi đó, thế giới đang biến động và bất ổn nghiêm trọng kể từ sau chiến tranh lạnh, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến an ninh và bảo vệ an ninh của Việt Nam. Các thách thức an ninh phi truyền thống, mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới ngày càng hiện hữu… đặt ra những thách thức mới chưa có tiền lệ đối với an ninh và bảo vệ an ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Bối cảnh tình hình đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, tư duy mới, cách làm mới, thực hiện ở cấp độ cao hơn. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng. Chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống. Cùng với cấp độ mới của bảo vệ an ninh quốc gia, yêu cầu về xây dựng xã hội mới, xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hoà phát triển trong mô hình phát triển mới của đất nước, vì bảo đảm cao nhất an ninh con người, vì cuộc sống thực sự hạnh phúc của nhân dân, tạo thế chân kiềng vững chắc, bước đi đồng bộ, hiệu quả xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo, là sự cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia nêu trong Văn kiện Đại hội XIV. So với mục tiêu tổng quát trong Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước đây, Nghị quyết có bước phát triển mới khi bổ sung các nội hàm mới trong mục tiêu tổng quát, đồng thời xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn.

Trong đó, bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ. Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó". Tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới…

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An, luôn sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao vì an ninh, chủ quyền quốc gia. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về: Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng; Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia; chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.

An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, cần chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển. Nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia là yêu cầu trọng yếu trong bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hoà, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển, thành tố then chốt xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Xác định mục tiêu tổng quát và 5 quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với 6 chỉ tiêu cụ thể, hướng đến mục tiêu xa hơn là năm 2045. Trong các chỉ tiêu cụ thể đó, đáng chú ý là kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội; phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma tuý.

Lực lượng an ninh đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, hoàn thành xây dựng Chính phủ số; Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về Chính phủ điện tử và Chính phủ số và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số an ninh mạng toàn cầu. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%. Song song đó, bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương; 100% người dân được khám sức khoẻ hằng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân; tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%; 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quá; trên 95% hộ gia đình là "Gia đình văn hóa", trên 90% tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa, bảo đảm thực chất.

Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Các khu vực đô thị, nông thôn, nhất là các đô thị lớn và địa bàn trọng điểm cơ bản khắc phục được tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng. Hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.



Các lực lượng an ninh luôn chủ động, sẵn sàng trước mọi hình thái tội phạm mới để bảo đảm bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng, động lực và lan tỏa, gồm: Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội; Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; Xây dựng nên quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở.



Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, song song với 2 Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 2 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần lượt với 79 và 59 nhiệm vụ cụ thể đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm 6 rõ "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả" để tổ chức triển khai.



Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực, không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, là nguồn lực, động lực mới và nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định./.



