Du lịch chuyển đổi số để không giậm chân tại chỗ

02/07/2026

Trước làn sóng công nghệ toàn cầu và những tổn thất nặng nề sau đại dịch, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành giải pháp sống còn để ngành du lịch Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững bởi nó giúp cơ cấu lại bộ máy, nâng cao trải nghiệm du khách và giải quyết bài toán nhân lực sau khủng hoảng.

Du khách tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trải nghiệm hệ thống thực tế ảo để hòa mình vào thế giới di sản đầy sống động. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, giai đoạn 2015-2019 chứng kiến sự phát triển đột phá khi lượt khách quốc tế tăng 2,3 lần, mang lại tổng thu 755 nghìn tỷ đồng và đóng góp tới 9,2% vào GDP năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 xuất hiện đã đẩy toàn ngành vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Giai đoạn 2020-2021, du lịch Việt Nam gần như "đóng băng", tổng thu thiệt hại lên đến 530 nghìn tỷ đồng và khoảng 40-60% lao động bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công.

Trong bối cảnh ngặt nghèo đó, "chuyển đổi số" không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành giải pháp tối ưu, một yếu tố sống còn bắt buộc ngành du lịch phải lưu tâm nếu không muốn bị tụt hậu hay xóa sổ khỏi thị trường. Đặc biệt, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra đối với các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay.

Ngay khi bước qua cổng chính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khách tham quan được chìm đắm vào một không gian với những thanh âm, màu sắc nhẹ nhàng tại khu Nhập đạo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chuyển đổi số trong du lịch hiểu một cách đơn giản là việc thay đổi cách đi du lịch của du khách, cách kinh doanh và quản lý du lịch của doanh nghiệp dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Thực tế chứng minh, nhu cầu và cách đưa ra quyết định của du khách đang thay đổi rất nhanh chóng. Sự bùng nổ của các "ông lớn" đại lý du lịch trực tuyến (OTA) như Booking, Agoda, Traveloka... đã minh chứng cho sức mạnh của công nghệ. Những bài học đắt giá từ quá khứ, như sự sụp đổ của "đế chế" lữ hành 178 năm tuổi Thomas Cook (Anh) vào năm 2019 do chậm thích ứng với mô hình trực tuyến, là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mọi doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc chuyển đổi số mang lại những lợi ích vô cùng to lớn và rõ ràng. Công nghệ giúp cơ cấu lại mô hình vận hành chuyên nghiệp hơn, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng đồng bộ và tiếp cận thị trường từ xa. Từ đó, doanh nghiệp tối ưu hóa được chi phí vận hành, nâng cao năng suất lao động và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng, dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận. Dữ liệu sau khi số hóa sẽ trở thành tài sản quý báu, giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp giảm bớt kinh phí xây dựng các hệ thống đơn lẻ, không đồng bộ như trước.

Di tích vườn Thiệu Phương trong Hoàng thành Huế ứng dựng công nghệ số để phục vụ du khách. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Hiện nay, nhiều giải pháp công nghệ đang được ứng dụng phổ biến trong chuyển đổi số ngành du lịch, có thể kể đến như: phần mềm quản lý khách hàng (CRM), chatbot tích hợp AI, ứng dụng đặt tour, nền tảng đánh giá (rating & review), hay công nghệ thực tế ảo (VR),… Dựa vào các giải pháp này, doanh nghiệp có thể phân tích hành vi người dùng để đưa ra gợi ý hành trình cá nhân hóa, giúp tự động hóa quy trình đặt phòng/tour và chăm sóc khách hàng; đa dạng hóa trải nghiệm du lịch bằng tour thực tế ảo, trải nghiệm 360 độ và mô phỏng hành trình; áp dụng hệ thống vé điện tử tự động để rút ngắn thời gian xếp hàng; đẩy mạnh bán hàng trực tuyến thông qua ứng dụng di động và tích hợp thanh toán quét mã QR/thẻ thông minh toàn diện trong mọi khâu từ đặt vé, ăn uống đến lưu trú; và đặc biệt là chuyển đổi toàn diện phương thức quản lý, ứng dụng nền tảng số vào điều hành tour, quản lý nhân sự, và lưu trữ dữ liệu khách hàng…

Ngành du lịch cần có bước chuyển đổi số mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Như vậy, chuyển đổi số chắc chắn là điều cần làm đối với các công ty du lịch muốn phát triển mạnh giữa thị trường du lịch cạnh tranh ngày nay. Tuy nhiên, mọi giải pháp chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp luôn biết lắng nghe và thấu hiểu mọi nhu cầu của khách hàng để từ đó có thể cung cấp mọi dịch vụ làm thỏa mãn sự trải nghiệm của người dùng./.