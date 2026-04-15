Triển vọng của thị trường vốn Việt Nam được đánh giá rất tích cực

Giữa bối cảnh địa chính trị còn nhiều biến động, dòng vốn toàn cầu vẫn tìm kiếm cơ hội tại các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao. Trong xu hướng đó, Việt Nam được Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đánh giá là “câu chuyện rất đáng chú ý”, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Ông Tom Attenborough (phải), Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Thị trường Sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN Trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn Đầu tư cấp cao tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 14/4, ông Tom Attenborough - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Thị trường Sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) cho biết, bất chấp những biến động liên quan đến địa chính trị, thị trường tài chính toàn cầu vẫn duy trì trạng thái tương đối tích cực. LSE là một trong những thị trường hoạt động rất tốt trong năm vừa qua, khi chỉ số FTSE 100 tăng khoảng 23%, thậm chí cao hơn cả S&P 500 của Mỹ.

Trên thực tế, phiên giao dịch ngày 13/4, chỉ số này chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử đạt được vào tháng 2/2026 khoảng 3%. Dù có thể xuất hiện thêm biến động do những yếu tố địa chính trị hiện nay, nhưng nhìn chung thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực và các thương vụ vẫn tiếp tục được thực hiện.

Đối với thị trường Việt Nam, ông Tom Attenborough nhấn mạnh triển vọng tích cực nhờ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và định hướng chính sách rõ ràng. Triển vọng của thị trường Việt Nam rất tích cực do Việt Nam đang sở hữu một nền rất nhanh và Chính phủ cũng đang bảo đảm rằng tốc độ tăng trưởng này sẽ còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Tom Attenborough, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam sẽ cần sự tham gia mạnh mẽ hơn của dòng vốn quốc tế. Đây cũng là yếu tố mở ra cơ hội đáng kể cho nhà đầu tư tham gia vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN ngày càng gia tăng và sẽ còn được nâng lên ở quy mô toàn cầu trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt ra khỏi vị thế "quán quân quốc gia" để vươn tầm trở thành những "nhà vô địch khu vực".

Trong bối cảnh này, LSE bày tỏ mong muốn đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với mạng lưới nhà đầu tư quốc tế, qua đó tận dụng tốt hơn các cơ hội tăng trưởng.

Đáng chú ý, ông Tom Attenborough đánh giá lộ trình nâng hạng từ "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi" của FTSE Russell là bước tiến cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam. Việc thăng hạng sẽ kích hoạt làn sóng vốn lớn từ các quỹ đầu tư chuyên phân bổ tỷ trọng theo rổ chỉ số thị trường mới nổi.

Cùng đó, những nỗ lực nới lỏng quy định đầu tư quốc tế và tạo lập môi trường huy động vốn thông thoáng của Chính phủ đã chính thức "mở cánh cửa" để dòng vốn ngoại chảy vào mạnh mẽ hơn.

Một minh chứng cụ thể là việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa HDBank và LSE. Theo đại diện LSE, thỏa thuận này mở ra cơ hội để HDBank tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là thị trường trái phiếu. LSE hiện là một trong những thị trường nợ lớn nhất thế giới với quy mô niêm yết trên 6.000 tỷ USD và khả năng huy động vốn bằng hơn 50 loại tiền tệ.

Không chỉ dừng lại ở huy động vốn, sự hợp tác này còn giúp kết nối các "câu chuyện doanh nghiệp" hấp dẫn của Việt Nam với giới đầu tư toàn cầu; đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị và mức độ minh bạch của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư.

Đánh giá về kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC), ông Attenborough cho rằng đây là bước đi tích cực. Theo mô hình của các trung tâm tài chính thành công như Dubai hay Astana, một khuôn khổ pháp lý minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ giúp đơn giản hóa quy trình đầu tư và thúc đẩy dòng vốn lưu chuyển hiệu quả hơn.

Đại diện LSE khẳng định sẵn sàng hợp tác với VIFC dưới nhiều hình thức, từ hỗ trợ các tổ chức phát hành huy động vốn quốc tế đến nâng cao vị thế của trung tâm này trên bản đồ tài chính toàn cầu./.