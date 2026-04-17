TP Hồ Chí Minh: Ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

Việc thành lập Quỹ được triển khai trên cơ sở Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 4/3/2026 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh); đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3080/SKHCN-SHTT&ĐMST ngày 8/4/2026 về việc tổ chức lễ công bố thành lập công ty.

Theo đó, sự kiện công bố sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/4/2026 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (Sihub, số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh). Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia trực tiếp của nhà nước trong hoạt động đầu tư mạo hiểm mà không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ. Đây được xem là bước đi nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính cho hệ sinh thái khởi nghiệp, vốn còn nhiều hạn chế về nguồn lực và khả năng tiếp cận vốn giai đoạn đầu.

Thông qua việc ra mắt Quỹ, TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định vai trò tiên phong trong thực thi các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư mạo hiểm, qua đó tạo niềm tin và sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần huy động nguồn lực tài chính xã hội, thu hút các quỹ đầu tư tư nhân, tập đoàn và tổ chức tài chính trong và ngoài nước tham gia góp vốn, đồng đầu tư, từng bước hình thành mạng lưới đối tác đầu tư bền vững.

Mô hình liên kết “3 nhà”, gồm nhà nước - doanh nghiệp - nhà đầu tư tiếp tục được nhấn mạnh trong cấu trúc vận hành của Quỹ. Cách tiếp cận này thể hiện cam kết của chính quyền Thành phố trong việc đồng hành, kiến tạo và chấp nhận rủi ro trong hoạt động đầu tư mạo hiểm cùng cộng đồng khởi nghiệp, các nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ.