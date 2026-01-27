Báo Ảnh Việt Nam

Việt Nam kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than

Sáng 27/1/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh.


Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu vực sản xuất trên khai trường, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các tập thể. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khai trường khai thác than của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN
