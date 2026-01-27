Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN