Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại phường Ba Đình, Hà Nội

15/03/2026



Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng cùng đông đảo cử tri Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước, Tổng Bí thư đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình và thân mật nói chuyện với các cử tri, cùng vào hội trường dự khai mạc, nghe Ban Tổ chức phổ biến thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của đại biểu, cử tri và tiến hành các thủ tục theo quy định.