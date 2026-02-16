Giữ "nhịp xuân" trên những “cung đường hòa bình”

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), dù làm nhiệm vụ quốc tế ở những địa bàn xa Tổ quốc, song những ngày này không khí "Xuân" đã về rất gần trên những phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc- nơi có những người lính mũ nồi xanh của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày đêm miệt mài nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cao cả.

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc tại địa bàn phái bộ

Ở phái bộ MINUSCA (Trung Phi), những ngày này mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.



Nhận nhiệm vụ là Sĩ quan Truyền thông tại phái bộ MINUSCA (Trung Phi), Trung tá Đặng Thu Hà lên đường khi chỉ còn một tháng nữa là Tết. Chị chia sẻ vẫn nhớ như in không khí sôi nổi khi cả Tổ công tác MINUSCA bàn bạc sẽ mang theo những gì cho cái Tết xa nhà đầu tiên. Chị cũng nhớ cả những lời dặn dò tỉ mỉ của Thượng tá Bùi Thị Minh Nguyệt, người tiền nhiệm chưa một lần gặp mặt nhưng thân thiết như chị em một nhà, từ cách đóng gói gia vị đến việc giữ lại những đồ dùng của nhiệm kỳ cũ. Hành trang ấy là cả một “Việt Nam thu nhỏ” với câu đối đỏ, ảnh Bác, bánh mứt, mộc nhĩ...



Giữa bộn bề nhiệm vụ, Trung tá Đặng Thu Hà vẫn cùng đồng đội tự tay kiến tạo không gian Tết cho riêng mình. Không có hoa tươi, mọi người tỉ mẩn cắt dán, dùng giấy màu uốn nắn từng cánh mai, cánh đào; trang trí nhà cửa, bày biện mâm ngũ quả bằng những thức quả bản địa.



"Biết tổ công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị Tết, Thiếu tá Gimba - đồng nghiệp quốc tế đến từ Nigeria không giấu nổi sự phấn khích. Câu khen ngợi của anh về món ăn Việt Nam “gần gũi với thiên nhiên” khiến chúng tôi thêm tự hào. Tết này, chúng tôi không chỉ đón cho riêng mình, mà còn là dịp để “khoe” với bạn bè năm châu một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và yêu chuộng hòa bình", Trung tá Đặng Thu Hà cho biết.



Mới nhận nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA chưa lâu, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Sĩ quan Tham mưu huấn luyện chia sẻ, ở nơi châu Phi xa xôi, giữa điều kiện sinh hoạt và khí hậu khắc nghiệt rất khác so với Việt Nam, việc đón Tết theo phong tục truyền thống lại càng trở nên ý nghĩa. "Biết tổ công tác của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị Tết, Thiếu tá Gimba - đồng nghiệp quốc tế đến từ Nigeria không giấu nổi sự phấn khích. Câu khen ngợi của anh về món ăn Việt Nam “gần gũi với thiên nhiên” khiến chúng tôi thêm tự hào. Tết này, chúng tôi không chỉ đón cho riêng mình, mà còn là dịp để “khoe” với bạn bè năm châu một Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và yêu chuộng hòa bình", Trung tá Đặng Thu Hà cho biết.Mới nhận nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA chưa lâu, Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Sĩ quan Tham mưu huấn luyện chia sẻ, ở nơi châu Phi xa xôi, giữa điều kiện sinh hoạt và khí hậu khắc nghiệt rất khác so với Việt Nam, việc đón Tết theo phong tục truyền thống lại càng trở nên ý nghĩa.

Tại phái bộ MINUSCA, mọi thứ đều thiếu thốn, không có sẵn nguyên vật liệu để trang trí Tết hay nấu các món ăn cổ truyền quen thuộc. Để có được không khí Tết trọn vẹn, anh chị em trong tổ công tác đã phải chủ động gói ghém, chuẩn bị từng vật dụng nhỏ từ Việt Nam mang sang. Tất cả đều chứa đựng tình cảm và nỗi nhớ quê hương sâu sắc. Những cành hoa đào, hoa mai được trang trí và dán lên tường - hình ảnh tưởng chừng rất giản dị nhưng lại gợi lên nỗi nhớ gia đình, quê hương và những cái Tết sum vầy.



“Khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa lòng châu Phi, tôi vô cùng xúc động. Cảm giác như mình chưa từng xa quê hương, bởi Tổ quốc luôn ở trong tim, hiện diện ở từng góc nhỏ nơi tôi công tác, bao bọc và tiếp thêm động lực để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng úy Trâm tâm sự.

Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) từng công tác và có nhiều dịp đón Tết tại Việt Nam. Trung tướng Mohan Subramanian là Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam từ tháng 12/2008 - 4/2012. Ông chia sẻ, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam của mình, đã từng 4 lần đón Tết tại “quốc gia tươi đẹp này”, lần lượt vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2012.



Là một người nước ngoài từng sinh sống tại Việt Nam hơn 3 năm, Tư lệnh Lực lượng UNMISS cho rằng Tết là một nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Tết không chỉ là vui chơi mà còn là dịp sum vầy bên gia đình, người thân, bạn bè, nhớ về tổ tiên, nguồn cội. Cảm ơn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ rất hiệu quả tại phái bộ, không chỉ hoàn thành tốt việc điều trị y tế mà cả các hoạt động CIMIC (quân-dân kết hợp), hỗ trợ các cộng đồng trong đời sống thường nhật, Trung tướng Mohan Subramanian rất mong đợi Việt Nam mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.



“Tôi xin cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử các quân nhân tinh nhuệ đến Nam Sudan như một phần của UNMISS”, Trung tướng Mohan Subramanian bày tỏ.



Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tướng Mohan Subramanian đã gửi lời chúc tới toàn thể nhân dân Việt Nam bằng tiếng Việt: “Cung chúc tân xuân, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Chúc mừng năm mới”.

"Sắc xuân Việt Nam" hiện diện tại Abyei



Đón Tết xa nhà cũng là một thử thách lớn với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ. Với Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm (Đội Công binh số 4), mùa Xuân đầu tiên tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) là một trải nghiệm khó quên. Giữa cái nắng cháy châu Phi, anh và đồng đội tự tay kết từng nhành đào từ giấy màu, dựng góc trang trí Tết để mang không khí quê hương về căn cứ.



“Có những lúc nhớ vị dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh se sắt ngoài Bắc, nhưng nhìn anh em quây quần bên cành đào giấy, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều,” Trung úy Kiên chia sẻ.

Kế hoạch “ngoại giao bánh chưng” của đơn vị cũng mang nhiều ý nghĩa. Những chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối rừng, tuy sắc xanh nhạt hơn lá dong truyền thống nhưng vẫn giữ trọn hương vị quê nhà. Chính hương vị ấy trở thành nhịp cầu văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam và hình ảnh thân thiện của “Bộ đội Cụ Hồ”.



Tại Abyei, nhiệt độ mùa khô có thể lên tới 44°C, nhiệm vụ trọng tâm của Đội Công binh số 4 ngay khi triển khai lực lượng là cuộc “giải cứu” hạ tầng giao thông quy mô lớn. Và cầu Banton - “yết hầu” giao thông của khu vực, đã được Đội gia cố, sửa chữa kịp thời, bảo đảm an toàn cho các phương tiện quân sự và dân sự qua lại. Nhiều tuyến đường dân sinh trọng yếu cũng được nâng cấp theo đúng quy trình kỹ thuật khắt khe của Liên hợp quốc. Mỗi mét đường hoàn thành không chỉ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình cơ động thuận lợi hơn mà còn nối lại nhịp sống cho các khu dân cư từng bị chia cắt trong mùa mưa.



Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự phái bộ UNISFA bày tỏ: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư mở đường, xây cầu mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của các bạn đã làm thay đổi diện mạo phái bộ từng ngày.”



Tại vùng đất mà nước sạch quý hơn vàng, việc khơi thông những cung đường không chỉ phục vụ an ninh mà còn là đưa sự sống đến với dân bản địa. Nhìn những con đường vốn là lối mòn đầy hố sụt nay đã được nâng cấp thành hành lang cho những "chuyến xe xuân" chở nước sạch, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 không khỏi xúc động. Với anh, món quà Tết ý nghĩa nhất nằm ở tiếng reo hò “Việt Nam! Việt Nam!” của lũ trẻ cầm can nhựa chạy dọc theo con đường mới.



“Nhìn mùa Xuân hồi sinh trong nụ cười của bà con địa phương khi xe nước cập bến, chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình đã thực sự chạm đến trái tim họ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính mũ nồi xanh trước thềm năm mới”, Trung tá Cường trải lòng.



Giữa cao điểm chiến dịch mùa khô và thời khắc Tết Nguyên đán đang cận kề, vừa qua, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha - Tân Tư lệnh Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đội Công binh số 4 của Việt Nam. Dù lịch trình dày đặc sau hơn một tháng nhậm chức, việc người chỉ huy cao nhất chọn căn cứ Highway là điểm đến thị sát không chỉ là cuộc kiểm tra năng lực tác chiến, mà còn là thông điệp của sự thấu hiểu, sự ghi nhận kịp thời đối với những người lính mũ nồi xanh đang ngày đêm miệt mài bám đường, bám tuyến trên các trục giao thông huyết mạch.

Ngay khi đặt chân vào căn cứ, ấn tượng đầu tiên của đoàn công tác là sự chính quy, nền nếp trong từng khu vực sinh hoạt và công tác. Sau 5 tháng kiến tạo giữa điều kiện khí hậu khắc nghiệt, doanh trại của Đội Công binh số 4 đã thực sự “thay da đổi thịt”: hệ thống phòng thủ được bố trí khoa học; khu nhà ở gọn gàng, ngăn nắp; khu kỹ thuật vận hành bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn của Liên hợp quốc.



Giữa cái nắng gió châu Phi, sắc xuân Việt Nam hiện diện đầy xúc động. Những cành đào, cành mai được tạo tác từ giấy màu; mâm ngũ quả trang nghiêm; góc trang trí Tết đậm bản sắc quê hương… đã khiến vị Tư lệnh bất ngờ và thích thú. Ông nhấn mạnh, trong môi trường xa nhà, việc tổ chức đời sống tinh thần tốt chính là nền tảng để duy trì sức chiến đấu dài hạn, nhất là ở một địa bàn khắc nghiệt như Abyei.



Tại buổi làm việc, nội dung được Tư lệnh Phái bộ đặc biệt quan tâm là tiến độ nâng cấp các trục giao thông chiến lược - những “mạch máu” bảo đảm cơ động lực lượng và hậu cần cho toàn khu vực trong mùa khô. Qua hệ thống giám sát thực địa và báo cáo chuyên môn, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao chất lượng thi công của Đội Công binh Việt Nam.



“Những trục giao thông huyết mạch này là hành lang chiến lược để người dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy kinh tế. Tôi đánh giá rất cao Đội Công binh Việt Nam số 4 về năng lực chuyên môn và việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Liên hợp quốc", ông khẳng định. Lời ghi nhận ấy được coi như “chứng chỉ” năng lực quý giá nhất dành cho toàn Đội giữa thời điểm năm mới đang tới gần.



Giữa bụi đỏ Abyei, mùa Xuân của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ hiện diện trong sắc đào giấy hay nồi bánh chưng nghi ngút khói, mà còn trong từng mét đường được nối dài, từng nhịp cầu được dựng xây bằng mồ hôi và trí tuệ. Trên nền tảng niềm tin của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ của hậu phương, những “cung đường hòa bình” sẽ tiếp tục được mở rộng bằng bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim của người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong sứ mệnh quốc tế cao cả./.

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN





