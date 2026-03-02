Sức trẻ lan tỏa trong Ngày hội toàn dân

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai đồng bộ, bài bản từ Trung ương đến địa phương.

Lực lượng thanh niên, đoàn viên cả nước đang thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc góp phần đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Sáng tạo - sở trường của người trẻ

Tại Quảng Ninh, ngay từ đầu năm 2026, fanpage và các nền tảng số của Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh liên tục cập nhật các sản phẩm truyền thông hướng về ngày hội lớn. Nổi bật là sản phẩm “Từ điển bầu cử” (bao gồm một bản từ điển online, các clip ngắn, inforgraphic,…) do lực lượng thanh niên địa phương thực hiện. Với hình thức hỏi - đáp ngắn gọn, trực quan, mỗi clip chỉ vài phút nhưng giải thích rõ ràng các khái niệm như quyền bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Bản tin Tuổi trẻ Quảng Ninh 360 (Tỉnh đoàn Quảng Ninh), “Từ điển bầu cử” được xây dựng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên dễ dàng tiếp cận các quy định, nguyên tắc và quy trình bầu cử; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, phát huy quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, biên tập viên của mỗi bản tin là một MC trí tuệ nhân tạo - AI, xinh xắn, với giọng nói gần gũi, dễ thu hút người xem.

Không chỉ riêng Quảng Ninh, theo định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền chính trị.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm truyền thông do thanh niên thực hiện không chỉ dừng ở hình thức pano, áp phích truyền thống. Nhiều cơ sở Đoàn đã tận dụng thế mạnh thiết kế đồ họa, dựng video, sản xuất podcast, livestream đối thoại trực tuyến để phổ biến kiến thức bầu cử.

Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số Đoàn Thanh niên phường, xã lựa chọn phương thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bầu cử theo hình thức trực tuyến, tích hợp câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng web và mạng xã hội.

Hay như tại Cần Thơ, Đoàn Thanh niên các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền từ trực tiếp đến online. Nổi bật là phát động cuộc thi vẽ tranh chào mừng bầu cử dành cho thiếu nhi tuổi từ 11-15. Các tác phẩm này sẽ được trưng bày tại nhiều điểm công cộng để thu hút sự chú ý của cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa. Đa dạng thể thức tuyên truyền trực tiếp tại ấp, khu dân cư cũng được tiến hành thông qua đội hình tình nguyện viên với nội dung gần gũi, sinh động.

Từ tuyên truyền đến đối thoại

Không dừng ở việc “truyền đạt một chiều”, nhiều cơ sở Đoàn còn tổ chức diễn đàn trực tuyến, trực tiếp để đoàn viên đặt câu hỏi về quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, hay các điểm mới của nhiệm kỳ 2026-2031. Những buổi đối thoại này thường có sự tham gia của cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đại diện Ủy ban bầu cử địa phương.

Tỉnh Quảng Trị đang đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tại các địa phương, công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng tạo sự đồng thuận trong nhân dân như: Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải thông tin, văn bản trên cổng thông tin điện tử của xã và trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức; tuyên truyền trên mạng xã hội và các nền tảng số. Các hình thức tuyên truyền trực quan như pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu cũng được chú trọng tại các địa phương. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN



Theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, việc bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát là yêu cầu xuyên suốt. Do đó, việc thanh niên chủ động tìm hiểu, trao đổi, đặt vấn đề cũng góp phần nâng cao chất lượng giám sát xã hội. Nhiều đoàn viên không chỉ tìm hiểu để đi bầu đúng luật mà còn đăng ký tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri cao tuổi, hỗ trợ công tác hậu cần.

Nhìn từ Quảng Ninh đến nhiều địa phương khác, có thể thấy một xu hướng rõ rệt: thanh niên đang tham gia vào các hoạt động chính trị thông qua phương thức của thời đại số. Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 vì thế không chỉ là Ngày hội của toàn dân, mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến ./.