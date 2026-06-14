Thương mại điện tử mở lối cho trái cây tươi Đồng Tháp

Ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng đã góp phần không nhỏ vào thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nhờ vào chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, lượng hàng hóa của người dân tỉnh Đồng Tháp được tiêu thụ nhiều hơn. Để nhiều nhà bán hàng, người sản xuất tiếp cận với khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn nữa, hiện các sàn thương mại điện tử đã đưa ra nhiều giải pháp giúp nhà bán hàng tiếp cận dễ dàng hơn với không gian số.

Theo bà Trần Thị Tâm, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop, muốn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, các hộ sản xuất hay tiểu thương nên có một lộ trình trước mới tiến hành sản xuất và kết nối tiêu thụ. Từ đó sẽ giúp nông dân, cũng như các tiểu thương nâng cao năng lực sản xuất, năng lực tiếp cận đơn hàng nhanh hơn và tỷ lệ chốt đơn cao hơn.



TikToker Thiện Nhân livestream bán hàng trái cây cho các hộ sản xuất. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Đơn cử như TikTok Shop đã ra mắt kênh bán hàng sản phẩm trái cây vào tháng 3/2025. Có thể thấy, các sản phẩm trái cây tươi đều có thể đăng bán trên sàn thương mại điện tử này và được vận chuyển bình thường như các mặt hàng khác. Điều này chứng minh được khi đến với sàn thương mại điện tử, người sản xuất có đủ năng lực vận hành một cửa hàng trên không gian số, đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển trái cây tươi đến tận tay người tiêu dùng khắp mọi nơi trên cả nước.

Thêm vào đó, trong 2 tháng đầu năm 2026, sàn thương mại điện tử TikTok Shop cũng đã đưa ra cả 2 giải pháp giao hàng mới cho trái cây, đặc biệt là trái sầu riêng là giao dạng tách múi và giao dạng nguyên trái. Loại hình giao hàng này cũng có thể áp dụng với nhiều loại trái cây cần được bóc tách sẵn. Đây chính là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Việt Nam. Trong lộ trình tới đây, TikTok Shop mong có thể phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, cùng các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ đồng hành khởi tạo chiến dịch mang tên 1 triệu trái sầu riêng để thúc đẩy khâu tiêu thụ mặt hàng này.

Tiểu thương tìm cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Bà Vũ Xuân Linh - Giám đốc Quan hệ Hợp tác Chiến lược Tập đoàn Sea Limited (Shopee) cho biết, trong những năm qua, Shopee đã có nhiều cơ chế nâng cao trải nghiệm mua hàng dành cho khách hàng. Để khách hàng có thể trải nghiệm tốt nhất các sản phẩm mua từ sàn thương mại điện tử, các nhà sản xuất và bán hàng phải nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sàn thương mại điện tử đều có kênh kết nối với khách hàng, cho khách hàng biết rõ sản phẩm để giữ được lòng tin, từ đó nâng cao lòng tin để khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không hài lòng với sản phẩm, Shopee vẫn có cơ chế hoàn tiền cho người mua hàng. Đây cũng là một trong những cơ chế của Shopee bắt buộc nhà bán hàng phải nâng chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng.

Là một doanh nghiệp khởi đầu bán gạo trên thương mại điện tử, bà Đặng Thuỳ Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần APG Eco chia sẻ, thương mại điện tử dành cho mọi nhà bán hàng từ doanh nghiệp lớn, đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tiểu thương. Nhà bán hàng kể từng câu chuyện về quá trình làm ra sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó, cùng với giá trị món hàng mang lại cho cộng đồng. Đây là cách đơn giản nhất giúp nhà bán hàng, tiểu thương, doanh nghiệp bắt đầu phát triển các dòng sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Sổ tay hướng dẫn tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Theo bà Linh, dòng sản phẩm đầu tiên APGECO đưa lên sàn thương mại điện tử là gạo ST25. Khởi đầu lúc nào cũng sẽ khó khăn, bởi sự cạnh tranh của gạo giá rẻ và bán phá giá của nhiều nhà bán hàng khởi nghiệp khác. Nhưng cả đội ngũ kiên trì livestream nói về quá trình làm ra sản phẩm chất lượng cũng như chất lượng gạo ST25 mang lại cho khách hàng. Phiên livestream đó đã rất thành công, tạo sự khích lệ lớn cho cả đội ngũ tiếp tục đồng hành cùng thương mại điện tử.

Để vừa khích lệ các nhà bán hàng thông qua ứng dụng số mở rộng kênh bán hàng thương mại điện tử, vừa có thể bảo vệ người tiêu dùng, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã có nhiều hoạt động và chương trình thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

Tiểu thương tìm hiểu cách tạo clip và poster quảng bá sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam chia sẻ, để phát triển thương mại điện tử, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Đồng Tháp, cũng như nhiều địa phương khác hình thành mạng lưới đào tạo thương mại điện tử tại gần 60 trường đại học. Thông qua đây, các nhà bán hàng từ khởi nghiệp đến lâu năm, có thể hiện diện từng món hàng đến người dùng bằng các ứng dụng thương mại điện tử.

Đơn cử, TP. Hồ Chí Minh có 14 triệu người, nếu không đưa hàng hoá qua thương mại điện tử, thì số người tiếp cận được qua các gian hàng siêu thị, hệ thống chợ truyền thống rất ít, tỷ lệ tiếp cận thương xuyên không nhiều. Nhưng nếu thông qua thương mại điện tử, thì khoảng 10 triệu người dân tại TP. Hồ Chí Minh có thể thấy được, chưa kể các tỉnh khác, hay cộng đồng người Việt ở nước ngoài.