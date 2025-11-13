Tháp Tam Thắng - Biểu tượng mới, niềm tự hào của TP. Hồ Chí Minh

Giữa làn gió mặn mòi và sắc xanh miên man của biển trời, một biểu tượng mới đã xuất hiện. Vững chãi, phóng khoáng và đầy cảm hứng – Tháp Tam Thắng không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là tuyên ngôn của một thành phố biển đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Công trình Tháp Tam Thắng đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách tại khu vực Bãi Sau.

Trên trục đường Thùy Vân sôi động, công trình độc đáo này nhanh chóng trở thành biểu tượng mới và niềm tự hào của người dân. Tọa lạc tại trung tâm Bãi Sau, thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh (trước đây là TP. Vũng Tàu), Tháp Tam Thắng không chỉ mang giá trị thẩm mỹ đặc sắc, mà còn là không gian cộng đồng đầy sức sống, nơi nhịp sống hiện đại hòa cùng hơi thở biển cả.

Lấy cảm hứng từ lịch sử hình thành vùng đất Vũng Tàu – với ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam – kiến trúc Tháp Tam Thắng như một bản giao hưởng giữa quá khứ và hiện tại. Công trình gồm 143 cột bê tông cốt thép vươn thẳng lên trời, ốp đá granite trắng, tạo nên những mảng khối mạnh mẽ, tinh khôi và dứt khoát. Dưới ánh nắng rực rỡ, tháp hiện lên như một “bài thơ điêu khắc” bằng ánh sáng – vừa vững chãi, vừa mềm mại.

Công trình là một “phim trường” ngoài trời, thu hút giới trẻ đến chụp ảnh check-in.

Kiến trúc độc đáo với những cột tháp bằng đá granite trắng vươn thẳng lên trời xanh.

Đỉnh tháp được thiết kế tinh tế, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể công trình.

Không gian rộng rãi của quảng trường là nơi lý tưởng cho các hoạt động cộng đồng và lưu giữ kỷ niệm.

Nhiều cặp đôi cũng chọn nơi đây để thực hiện những bộ ảnh lãng mạn.

Không chỉ là biểu tượng kiến trúc, Tháp Tam Thắng còn là “phim trường ngoài trời” yêu thích của du khách và giới trẻ. Mỗi góc của công trình đều có thể trở thành khung hình hoàn hảo, từ những bộ ảnh cưới, video du lịch đến các tấm hình check-in, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động và văn minh.

Khi hoàng hôn buông xuống, Tháp Tam Thắng khoác lên mình diện mạo hoàn toàn khác. Hệ thống đèn LED đa sắc biến những cột bê tông khô cứng thành vũ điệu ánh sáng kỳ ảo. Mỗi nhịp sáng, mỗi dải màu như nhịp thở của thành phố. Dưới ống kính phơi sáng, ánh đèn xe hòa cùng sắc màu của tháp tạo nên bức tranh đô thị về đêm rực rỡ và đầy sức sống.

Về đêm, công trình được thắp sáng bởi hệ thống đèn LED đa sắc, biến quảng trường thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng kỳ ảo thu hút đông đảo người dân đến tham quan và tản bộ mỗi tối.

Những vệt sáng từ dòng xe qua lại hòa quyện cùng ánh đèn của công trình, tạo nên một khung cảnh đô thị về đêm đầy sống động.

Ánh sáng, kiến trúc và con người hòa quyện, tạo nên sức sống cho công trình.

Điểm nhấn đặc biệt là khu vực nhạc nước, nơi những cột nước phun cao mềm mại, hòa cùng âm nhạc và ánh sáng, mang đến trải nghiệm mãn nhãn. Tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, những bước chân tung tăng dưới làn nước mát, hòa cùng giai điệu vui tươi, đã biến nơi đây thành “trái tim vui chơi” của quảng trường ven biển. Ở đó, kiến trúc, ánh sáng và con người hòa quyện, tạo nên bức tranh sống động về hạnh phúc và niềm vui.

Sự ra đời của Tháp Tam Thắng cùng quảng trường và các hạng mục phụ trợ xung quanh không chỉ bổ sung một công trình biểu tượng cho thành phố biển, mà còn mở ra một không gian văn hóa – du lịch mới cho người dân và du khách. Đây không đơn thuần là điểm tham quan, mà còn là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của đô thị biển TP. Hồ Chí Minh, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.

Hệ thống nhạc nước là một trong những điểm nhấn đặc biệt, mang lại không khí sôi động.

Quảng trường trở thành sân chơi yêu thích của mọi người, đặc biệt là các em nhỏ.

Dưới ống kính phơi sáng, những cột nước về đêm trở nên mềm mại như những dải lụa màu.

Tháp Tam Thắng, vì thế, không chỉ là nơi để ngắm nhìn – mà là nơi để cảm nhận. Cảm nhận nhịp sống, ánh sáng và niềm tự hào của một thành phố đang vươn lên giữa biển trời bao la./.