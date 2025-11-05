Bộ đội giúp Hội An đẩy nhanh dọn dẹp sau lũ

05/11/2025

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 5 - Điện Bàn và Sư đoàn Phòng không 375 được tăng cường giúp dân phố cổ Hội An dọn dẹp sau cơn lũ lịch sử. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sau gần 5 ngày bị ngập sâu trong cơn lũ lịch sử, nước rút để lại một phố cổ Hội An ngổn ngang bùn đất, rác thải và mùi ẩm mốc. Được sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, nước rút đến đâu đường sá nhanh chóng được giải phóng, dọn dẹp sạch sẽ đến đó. Và điều đáng mừng là đường sạch đến đâu, du khách lại tấp nập ngay đến đấy.

Sáng nay, 5/11, chúng tôi trở lại phố cổ Hội An ngay sau những ngày khu di sản thế giới này bị ngập nặng. Những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là con sông Hoài vẫn mênh mông đỏ quạch phù sa màu nước lũ, những con phố vốn đẹp như tranh thủy mặc nay ngập ngụa bùn đất và rác thải.

Những người lính không quản ngại khó khăn, vất vả khẩn trương dọn dẹp đường phố để nhanh chóng đưa phố cổ sạch đẹp trở lại. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đi sâu vào khu vực trung tâm, nước đã rút ra mé bờ sông Hoài, chỉ còn con đường Bạch Đằng nằm ven sông là còn ngập đến bắp chân nên mọi sinh hoạt của người dân vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, nhiều tuyến phố chính như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Hai Bà Trưng… nơi tập trung nhiều ngôi nhà cổ, bảo tàng, nhà hàng, quán xá đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tại những tuyến đường này, mọi hoạt động đã trở lại gần như bình thường và điều đáng mừng là lượng du khách trở lại tham quan phố cổ khá đông, chủ yếu là khách nước ngoài.

Con sông Hoài đỏ nặng phù sa mùa nước lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bà Marguerite, du khách người Pháp, cho biết bà cùng với mọi người đi du lịch đến Đà Nẵng, mấy hôm nay bà nghỉ tại Sơn Trà nên cũng nắm bắt được tình hình mưa lũ của địa phương, hôm nay nghe nói Hội An nước đã rút nên bà và mọi người tranh thủ đến chơi và không ngờ tuy bị ảnh hưởng của trận lũ vừa qua nhưng khu phố cổ này vẫn xinh đẹp và hấp dẫn đến thế. Đặc biệt, việc đi lại từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đến Hội An rất thuận lợi vì nước đã rút và đường sá thông thoáng như bình thường.

Trận lũ đã để lại những con đường ngập đầy bùn đất và rác bẩn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ngay trong sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn và Sư đoàn Phòng không 375 đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc, máy bơm công suất lớn phối hợp với lực lượng vệ sinh môi trường của địa phương tiến hành giúp dân tổng vệ sinh trên địa bàn toàn khu vực phố cổ. Được biết, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần, lực lượng quân đội ra quân giúp Hội An khắc phục hậu quả sau lũ với tổng quân số của hai lượt hơn 1.000 người.

Hình ảnh người dân phố Hội vất vả dọn dẹp sau mùa lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nhiều người dân Hội An cho biết họ rất cảm động khi thấy bộ đội tăng cường về giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Những ngày qua, lũ hết xuống lại lên khiến cho việc dọn dẹp hết sức vất vả, thậm chí nhiều người kiệt sức vì phải liên tục đối phó với lũ, may nhờ có bộ đội hỗ trợ kịp thời mà việc dọn dẹp được tiến hành nhanh gọn và sạch sẽ để phố cổ sớm trở lại bình thường nhằm tiếp tục đón khách tham quan./.

Điều đáng mừng là đường sá dọn sạch đến đâu du khách trở lại tham quan phố cổ đông vui đến đó. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam