Trong đó, việc tăng cường xúc tiến và liên kết phát triển sản phẩm du lịch văn hóa được xác định là hướng đi trọng tâm, tạo động lực để du lịch Tây Ninh bứt phá và nâng tầm vị thế điểm đến.

Đa dạng sản phẩm, tạo trải nghiệm mới cho du khách

Nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, Tây Ninh tập trung làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm, đồng thời tạo sự kết nối xuyên suốt giữa các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, một trong những định hướng trọng tâm của tỉnh là phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, lấy “văn hóa tâm linh” và “văn hóa lịch sử” làm trụ cột. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen được xác định là “biểu tượng mới của du lịch tâm linh Việt Nam”, kết nối cùng Tòa Thánh Cao Đài và hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tạo thành chuỗi trải nghiệm khép kín. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát huy các giá trị văn hóa bản địa như nghệ thuật múa trống Chhay-dăm, nghệ thuật đờn ca tài tử, múa bống rỗi, các lễ hội đậm chất truyền thống thông qua các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần mang lại hành trình xuyên suốt từ tâm linh đến văn hóa – lịch sử cho du khách đến Tây Ninh.

Không gian huyền bí và linh thiêng trên đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Bên cạnh đó, các sản phẩm “du lịch về nguồn”, du lịch học đường cũng được chú trọng khai thác với điểm nhấn là Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam kết hợp hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Tại đây, việc kết hợp trải nghiệm lịch sử với công nghệ hiện đại từ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu 3D mapping giúp những câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, gần gũi, đặc biệt hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

Anh Trần Minh Quân (du khách Thành phố Hồ Chí Minh) ấn tượng với cách làm mới tại các điểm di tích. “Việc ứng dụng công nghệ như trình chiếu ánh sáng, âm thanh hay kể chuyện bằng hình ảnh giúp lịch sử trở nên sống động, dễ tiếp cận hơn. Đây là sự thay đổi trong cách làm du lịch của Tây Ninh, không chỉ tham quan mà còn là trải nghiệm”, anh Quân chia sẻ.

Núi Bà Đen sau mùa lễ hội vẫn đón 2.000 - 5.000 khách du lịch mỗi ngày. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Du lịch cộng đồng và du lịch xanh cũng được đẩy mạnh, gắn với các làng nghề truyền thống như bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, nghề làm muối ớt Tây Ninh; các vùng nông nghiệp đặc sản như mãng cầu, dưa lưới; cùng hệ sinh thái tự nhiên vùng đệm Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, sông Vàm Cỏ Đông, vùng ngập nước Đồng Tháp Mười. Qua đó, Tây Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hài hòa giữa trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa.

Chia sẻ sau hành trình trải nghiệm, chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, Tây Ninh mang đến nhiều bất ngờ hơn mong đợi. “Không chỉ có du lịch tâm linh, tôi còn được tham quan làng nghề bánh tráng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và khám phá cảnh quan thiên nhiên rất đặc sắc”, chị Hà nói.

Song song với việc xây dựng sản phẩm, Tây Ninh còn tổ chức các chương trình khảo sát thực tế (Famtrip, Presstrip), mời các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí, travel blogger và nhà sáng tạo nội dung đến trải nghiệm. Đây là cầu nối quan trọng giúp quảng bá hình ảnh du lịch Tây Ninh một cách trực quan, sinh động và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông hiện đại.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ngành du lịch tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch văn hóa năm 2026 với mục tiêu tăng cường quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa đặc trưng, qua đó góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Tây Ninh, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa.

Kế hoạch cũng nhằm tạo đà bứt phá cho ngành du lịch ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tây Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là “điểm đến văn hóa tâm linh ấn tượng”, với các trọng điểm như Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Số hóa thông tin du lịch