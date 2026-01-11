Sân khấu kịch hướng tới Đại hội XIV của Đảng

Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn miễn phí vở kịch Điều còn lại (vào tối 10/1 tại nhà hát) và chương trình nghệ thuật Bác Hồ - Một tình yêu bao la (vào tối 25/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh). Các tác phẩm không chỉ góp phần tạo không khí văn hóa trang trọng, ý nghĩa, mà còn lan tỏa sâu rộng những giá trị tư tưởng, nhân văn đến đông đảo công chúng.

Điều còn lại do TS. Nguyễn Đăng Chương sáng tác và NSƯT Kiều Minh Hiếu đạo diễn, không tái hiện khói lửa chiến trường hay những trận đánh khốc liệt, mà lựa chọn đi sâu vào số phận con người sau chiến tranh.

Cảnh trong vở "Điều còn lại" của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Nhà hát cung cấp

Câu chuyện diễn ra tại một làng quê nghèo vùng Đồng bằng Bắc Bộ, phản ánh những bi kịch gia đình hậu chiến: mất mát, day dứt, yêu thương và hy sinh. Chiến tranh ở đây không còn là tiếng bom đạn, mà là nỗi đau lặng lẽ của những người ở lại khi vợ mất chồng, cha mẹ mất con, những người lính trở về với thương tật và tổn thương tâm hồn không thể hàn gắn.

Không ồn ào, không bi lụy, vở diễn Điều còn lại chạm tới cảm xúc của khán giả bằng sự lặng lẽ của tình thân, lòng vị tha và những lựa chọn dang dở, đặt ra những câu hỏi ám ảnh về điều còn lại sau những mất mát không thể bù đắp.

Được phát sóng trên Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội, Điều còn lại đã vượt khỏi không gian rạp hát để tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến hơi thở mới cho tác phẩm, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng, vừa gần gũi với thị hiếu đương đại.

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chia sẻ rằng dù sân khấu kịch nói đang chịu nhiều cạnh tranh từ các loại hình giải trí, những người làm nghề vẫn kiên định theo đuổi các giá trị cốt lõi và bền vững của nghệ thuật sân khấu, mong muốn khán giả có thêm cơ hội tiếp cận và thấu hiểu loại hình nghệ thuật đặc biệt này. "Điều còn lại" sẽ được trình diễn trên sân khấu vào tối 10/1 tới.

'Bác Hồ – một tình yêu bao la': Những câu chuyện đời thường về Bác Hồ trên sân khấu kịch.

Chương trình Bác Hồ - Một tình yêu bao la mang đến một cách tiếp cận mới về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không xây dựng hình ảnh Bác bằng những lời ngợi ca lớn lao, chương trình lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, khắc họa tình yêu thương sâu nặng mà Người dành cho nhân dân qua những câu chuyện đời thường, những cuộc gặp gỡ giản dị. Việc biểu diễn trong không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh càng làm tăng chiều sâu cảm xúc và ý nghĩa lịch sử, tạo nên sự giao thoa xúc động giữa ký ức dân tộc và nghệ thuật sân khấu.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam hướng tới Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, mà còn khẳng định vai trò của sân khấu như một cầu nối truyền tải những giá trị tư tưởng, đạo đức và nhân văn bền vững trong đời sống tinh thần đương đại, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng và làm giàu đời sống văn hóa của công chúng hôm nay.

Chương trình "Bác Hồ - Một tình yêu bao la". Ảnh: Nhà hát cung cấp

Trong khi đó, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn miễn phí chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã thực hiện biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Trái tim người dẫn đường" (tác giả kịch bản: nhà văn Nguyễn Thế Kỷ) vào các tối 6/1 và 7/1/2026 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Câu chuyện kể về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dẫn lối cho con đường cách mạng Việt Nam đến thành công. Chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật kịch nói và các ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy khát vọng tìm đường cứu nước của người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành, cũng như những trăn trở của Người khi non sông chưa về một dải.

Thông qua vở diễn nói lên sứ mệnh của những người trẻ tuổi trước vận mệnh của đất nước, những nhận thức và trăn trở của Người thanh niên năm ấy, đã thôi thúc một quyết định lịch sử vào năm 1911 bằng chuyến hành trình 30 năm với biết bao gian khổ để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Các ca khúc được tuyển chọn trình diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Bên cạnh đó, các ca khúc được đưa vào vở diễn là những bài hát được tuyển chọn, biên tập vừa như đường dẫn, vừa như đánh thức không gian nơi người sống và làm việc đồng thời nói lên tình cảm của những người trẻ đối với Bác kính yêu và đặt biệt là sự quan tâm của Bác dành cho thế hệ trẻ với nhiều tâm sự, tâm huyết bằng cả trái tim nồng nàn yêu nước thương dân.