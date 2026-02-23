Tây Ninh bảo tồn và phát huy nghề lân sư rồng
Tây Ninh đang từng ngày gìn giữ và phát huy nghề truyền thống làm đầu lân cùng nghệ thuật múa lân sư rồng. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết và chương trình nghệ thuật, tạo nên nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần người dân. Qua đó, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.
