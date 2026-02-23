Tây Ninh bảo tồn và phát huy nghề lân sư rồng

23/02/2026

Tây Ninh đang từng ngày gìn giữ và phát huy nghề truyền thống làm đầu lân cùng nghệ thuật múa lân sư rồng. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình những chiếc đầu lân rực rỡ, hòa với nghệ thuật múa lân sư rồng trong các dịp lễ, Tết và chương trình nghệ thuật, tạo nên nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần người dân. Qua đó, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.

Múa lân sư rồng từ lâu đã trở thành nét đẹp gắn liền đời sống tinh thần người dân. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nghề làm lân đòi hỏi sự khéo léo, óc sáng tạo và tình yêu với văn hóa dân gian. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Lân sư rồng đầy màu sắc rực rỡ, lan tỏa không khí vui tươi và niềm tự hào văn hóa dân tộc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Màn múa lân sư rồng đẹp mắt trước kiến trúc cổ kính của đình Hiệp Ninh tái hiện đậm bản sắc văn hóa Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
















