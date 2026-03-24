Rực rỡ sắc đỏ hoa gạo trên vùng đất Cố đô Ninh Bình

Hoa gạo không chỉ là dấu hiệu của sự chuyển mùa mà còn là nét chấm phá đầy sức sống trên nền di sản cổ kính của vùng đất Cố đô, thu hút đông đảo du khách tham quan và chiêm ngưỡng.

Từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch hằng năm, du khách về với Ninh Bình không chỉ được đắm mình trong khung cảnh tuyệt mĩ của cảnh sắc thiên nhiên, không khí linh thiêng của các lễ hội cổ truyền mà còn được chiêm ngưỡng cảnh sắc đặc trưng quen thuộc đó là mùa hoa gạo nở.

Hoa gạo nở đỏ rực tại chùa Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

"Ngọn đuốc" rực rỡ giữa lòng di sản



Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên, hoa Pơ-lang thường nở rộ vào tháng Ba âm lịch hàng năm, báo hiệu sự chuyển mình từ xuân sang hè. Cây gạo thường mọc ở ven sông, bên những con đường làng hoặc rải rác quanh các đình chùa tạo nên khung cảnh hoài niệm, gợi nhớ về những miền quê yên bình. Ở Ninh Bình, những cây gạo rực rỡ nổi bật giữa non xanh nước biếc càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền ảo của vùng đất này.



Nằm tựa lưng vào núi đá, chùa Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình không chỉ nổi tiếng với kiến trúc cổ kính mà còn nổi bật bởi vẻ đẹp của những cây gạo già trăm tuổi nở hoa rực rỡ. Nằm ngay phía bên trái trước cổng chùa Bích Động, cây gạo chính là điểm nhấn, góp phần tô đậm thêm sự cổ kính, thanh tịnh và huyền bí của ngôi chùa giữa không gian bao la trùng điệp, núi non xanh biếc. Dưới gốc gạo, những bậc cao niên trong vùng thường dừng chân nghỉ ngơi sau buổi lễ chùa. Với họ, cây gạo không chỉ là một loài hoa mà là "người bạn già" cùng đi qua năm tháng.

Hoa gạo nở đỏ rực trên những con đường ở Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thủy, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, cây gạo trước cổng chùa Bích Động do ông ngoại bà trồng. Đến nay, cây đã có tuổi đời hơn 100 năm. Mỗi lần đi lễ chùa, bước qua cây cầu đá nhỏ, nhìn những bông hoa gạo năm cánh dày mọng rụng đầy trên mặt đất, bà lại thấy lòng mình tĩnh lại. Sắc đỏ của hoa gạo Bích Động không chói gắt, thâm trầm rất hợp với rêu phong của mái chùa, với sự uy nghiêm của hang động. Tuổi thơ của bà là những ngày khó khăn, khi hoa gạo rụng xuống, lũ trẻ con thường nhặt lên để chơi đồ hàng. Giờ đây, khi ở tuổi "xế chiều" đứng dưới tán cây, nghe tiếng chim sáo về rỉa mật hoa xôn xao cả một góc trời, bà thấy mừng vì cây vẫn còn đó, khỏe mạnh, bền bỉ nở hoa mặc cho nắng mưa, bão gió. Cây gạo như một vị "hộ pháp" thầm lặng canh giữ cổng chùa nhắc nhở con cháu về sự kiên cường, gốc rễ mộc mạc của làng quê. Mai này khi già yếu không ra chùa được nữa, bà Thủy mong cây gạo vẫn cứ đỏ rực mỗi độ tháng Ba để người phương xa về đây vẫn thấy được hồn cốt bình yên của vùng đất Cố đô.



"Tọa độ" sống ảo của giới trẻ



Tại Ninh Bình, hoa gạo không chỉ là cây xanh ven đường mà đã trở thành một phần của cảnh quan di sản. Nhiều cây hoa gạo nổi tiếng được giới trẻ cũng như du khách tìm đến mỗi độ tháng Ba về như địa điểm cây hoa gạo tại xã Yên Mô; các cây hoa gạo mọc rải rác dọc bờ đê và các dãy núi đá vôi tại đầm Vân Long, xã Gia Vân; cây hoa gạo tại chùa Tam Chúc...



Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Đức, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, tháng Ba ở Ninh Bình, trong túi máy ảnh của anh bao giờ cũng sẵn thẻ nhớ trống vì sắc đỏ của hoa gạo ở đây có sức hút rất lạ. Hoa gạo Ninh Bình là sự giao thoa tuyệt mỹ giữa cái tĩnh của đá và cái nhiệt của lửa. Sắc đỏ của loài hoa này rất kén sáng, nếu nắng gắt quá, màu đỏ dễ bị "cháy", mất hết chi tiết cánh hoa dày mọng. Anh thích nhất là những buổi sáng sớm khi sương còn bảng lảng trên dòng sông Ngô Đồng hoặc buổi chiều tà khi nắng xiên qua vách núi đá vôi xám xịt, lúc đó, cây gạo hiện lên như một ngọn đuốc rực cháy giữa không gian trầm mặc. Cái khó nhất là bắt được khoảnh khắc bông hoa gạo rụng xuống vì hoa gạo rụng không bay bay như hoa sưa, hoa sấu mà rơi thẳng, dứt khoát như một mũi tên. Nếu may mắn, bạn sẽ chụp được cảnh bông hoa xoay tròn trong không trung trước khi chạm mặt nước xanh ngắt của Tam Cốc hay những bậc đá rêu phong ở chùa Bích Động.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng hoa gạo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

Những ngày này, để có được những tấm ảnh check-in cùng hoa gạo đẹp nhiều bạn trẻ phải đi từ sáng sớm hoặc chờ tới chiều muộn vì sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn là lúc ánh sáng đẹp nhất để ghi lại sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo trên nền trời.



Bạn Đinh Phương Dung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, để có những tấm ảnh check-in "nghìn live", các bạn trẻ nên chọn trang phục mang phong cách cổ điển, nhẹ nhàng hoặc áo dài truyền thống phù hợp với không gian tâm linh và hoài cổ. Trang phục nên ưu tiên màu trắng, kem hoặc các tông màu trung tính để nổi bật trên nền hoa đỏ rực rỡ và rêu phong cổ kính. Do cây gạo thường rất cao nên hãy đặt máy thấp và chụp hất lên để lấy được trọn vẹn tán hoa đỏ rực đan xen với bầu trời. Người chụp nên tạo dáng đi bộ chậm rãi hoặc đứng dưới mái chùa cổ để lấy độ sâu cho bức ảnh.



Mùa hoa gạo thường đi qua rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong vài tuần ngắn ngủi của tháng Ba. Dù là check-in dưới gốc cây cổ thụ trăm năm hay lặng ngắm cánh hoa rơi trên mặt nước chắc chắn trải nghiệm về mùa hoa gạo Ninh Bình sẽ để lại dấu ấn khó quên trong lòng mỗi du khách./.