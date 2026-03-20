Đi lễ Thăng Long tứ trấn

20/03/2026

Đi lễ Thăng Long Tứ Trấn vào Xuân Bính Ngọ không chỉ là một chuyến đi mang tính tâm linh. Đó còn là hành trình khám phá vẻ đẹp lịch sử, văn hóa của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Đền Bạch Mã - Chốn linh thiêng trấn giữ phía Đông

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là Đền Bạch Mã trên phố Hàng Buồm. Dù nằm giữa lòng phố thị nhộn nhịp, ngôi đền vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc. Hương trầm thoang thoảng, tiếng chuông chùa ngân nga khẽ khàng, tất cả tạo nên một không gian thanh tịnh, khiến lòng người nhẹ nhõm lạ thường.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Thu, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đi lễ Thăng Long Tứ Trấn. Cảm giác thật đặc biệt. Bước chân vào Đền Bạch Mã, tôi như cảm nhận được sự linh thiêng, vững chãi của thần Long Đỗ đã che chở cho kinh thành xưa. Tôi cầu mong cho gia đình mình luôn mạnh khỏe, bình an trong năm mới."

Đền Voi Phục - Nét trầm mặc nơi cửa ngõ phía Tây

Rời Đền Bạch Mã, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Đền Voi Phục tại phường Ngọc Khánh. Nằm trong một không gian khang trang, thoáng đãng với nhiều cây xanh, ngôi đền mang một vẻ đẹp uy nghiêm, trầm mặc. Linh Lang Đại Vương, vị thần trấn giữ phía Tây, như đang lặng lẽ dõi theo những bước chân thành kính của người dân.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong dòng người thành kính dâng hương, chúng tôi gặp ông Lê Văn Hùng, một người Hà Nội gốc. Ông cho biết: "Đi lễ Tứ Trấn vào mỗi dịp đầu năm đã trở thành một nét văn hóa, một thói quen của gia đình tôi. Nó không chỉ là việc cầu may mắn mà còn là cách để chúng tôi nhắc nhở con cháu về cội nguồn, về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đi đủ Tứ Trấn, theo quan niệm dân gian, sẽ mang lại sự cân bằng, hài hòa cho cả năm."

Đền Kim Liên - Nơi gửi gắm những ước nguyện phương Nam

Đến Đền Kim Liên, phía Nam kinh thành xưa, không khí cũng vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây thờ thần Cao Sơn Đại Vương, vị thần được người dân tin tưởng cầu mong sự phù hộ, che chở. Tấm bia đá với bài tựa "Cao Sơn đại vương thần từ bi minh" do sử thần Lê Tung soạn năm 1510, là một di chứng quý giá, minh chứng cho công lao và sự linh thiêng của vị thần này.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Một gia đình trẻ đang cùng nhau dâng hương, tay bế đứa con nhỏ. Chị Bùi Thu Trang chia sẻ: "Chúng tôi đưa con đi lễ để cháu biết đến những nét đẹp văn hóa này. Hy vọng năm mới, cháu sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi. Đi lễ đầu năm, lòng mình thấy nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng."

Đền Quán Thánh - Nguyện ước phương Bắc

Điểm cuối cùng trong hành trình là Đền Quán Thánh nằm bên bờ hồ Tây thơ mộng. Dưới bóng cây cổ thụ, với tượng Trấn Vũ uy nghi, ngôi đền mang một vẻ đẹp cổ kính, thanh tao. Tiếng chuông Trấn Vũ, tiếng gió hồ Tây lộng lộng, tất cả như hòa quyện, mang theo những lời nguyện ước của du khách thập phương gửi tới thần Huyền Thiên Trấn Vũ.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Dù thời tiết có chút mưa phùn đầu Xuân, nhưng dòng người vẫn không ngớt. Có người đến cầu công danh sự nghiệp, có người cầu sức khỏe, bình an, có người lại chỉ đơn giản là đến để tìm một chốn bình yên, gột rửa tâm hồn sau một năm dài vất vả./.

Thăng Long tứ trấn là tên gọi chỉ 4 ngôi đền thiêng thờ 4 vị thần trấn giữ 4 vị trí huyết mạch phía Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/QĐ-TTg xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn là di tích quốc gia đặc biệt.



Bài: Khánh Long - Ảnh: Công Đạt, Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam