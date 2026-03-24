16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam

1. Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai, Lai Châu)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2003

- Diện tích: 28.509 ha

- Một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng, lớn nhất Việt Nam. Đỉnh Fansipan cao nhất Đông Dương. Hệ Sinh thái rừng núi cao đặc trưng. Nhiều nguồn gen quý hiếm của hệ sinh vật tiểu vùng á nhiệt đới.

Ngồi trên cabin cáp treo Fansipan, du khách có thể ngắm nhìn sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN 2. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2003

- Diện tích: 42.057,3 ha

- Rừng nguyên sinh và nhiều loài động thực vật đặc hữu. Nóc nhà của tỉnh Gia Lai. Điểm du lịch sinh thái lý tưởng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai). Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

3. Vườn Quốc gia Ba Bể (Thái Nguyên)

- Thành lập năm 1992

- Được công nhận năm 2004

- Diện tích: 10.048 ha

- Hồ Ba Bể - hồ nước ngọt tự nhiên trên núi lớn nhất Việt Nam. Hệ sinh thái rừng nguyên nhân phong phú. Trung tâm đa dạng và đặc hữu cao nhất về loài Ian của Đông Nam Á.

4. Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2004

- Diện tích: 56.000 ha

- Lá phổi xanh của cực Bắc Tây Nguyên. Tính đa dạng sinh học cao nhất trong hệ thống các vườn quốc gia của cả nước, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Giáp ranh hai khu bảo tồn thiên nhiên của Lào và Campuchia, tọa thành khu vực bảo tồn liên biên giới quan trọng.

Thác 7 tầng trong khu vực vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN 5. Vườn Quốc gia U Minh Thượng (An Giang)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2012

- Diện tích: 21.122 ha

- Hệ sinh thái rừng tràm ngập nước đặc trưng và đa dạng sinh học cao.

6. Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị)

- Thành lập năm 2001

- Được công nhận năm 2015

- Diện tích: 123.326 ha

- Hệ thống hang động kỳ vĩ và đa dạng sinh học phong phú.

Hình ảnh trong hang Va thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: OXalis

7. Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh)

- Thành lập năm 2001

- Được công nhận năm 2016

- Diện tích: 15.783 ha

- Hệ thống đảo đá vôi có nhiều đảo có rừng nguyên sinh. Các bãi biển hoang sơ. Hệ sinh thái biển đa dạng phong phú.

8. Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (Lâm Đồng)

- Thành lập năm 2004

- Được công nhận năm 2019

- Diện tích: 64.730 ha

- Bảo tàng thiên nhiên sống với hệ động thực vật đa dạng. Rừng thông đặc hữu và đa dạng sinh học cao.

Cầy vằn Chrotogale Owstoni trong Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà (Lâm Đồng). Ảnh: TTXVN phát

9. Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2019

- Diện tích: 56.646,9 ha

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loại động vật quý hiếm. Thuộc vùng sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu. Giáp danh với Lào và thuộc hành lang bảo tồn quan trọng của Đông Dương. Vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực.

10. Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh (Quảng Ngãi)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2019

- Diện tích: 41.420 ha

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh. Bảo tồn nhiều nguồn gen quý hiếm. Có loài sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) đặc hữu – cây dược liệu cực quý hiếm bậc nhất thế giới, giá trị “đắt hơn vàng”.

Ngọc Linh trong ngày nắng đẹp. Ảnh: Internet 11. Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát (Tây Ninh)

- Thành lập năm 2002

- Được công nhận năm 2019

- Diện tích: 30.023 ha

- Khu bảo tồn tự nhiên độc đáo ở Việt Nam, với nhiều loài động, thực vật phong phú, đa dạng sinh học, gắn với nhiều di tích lịch sử quan trọng. Nơi bảo tồn hệ chim tại Việt Nam.

12. Vườn quốc gia Bạch Mã (Thành phố Huế)

- Thành lập năm 1991

- Được công nhận năm 2023

- Diện tích: 37.487 ha

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới đa dạng, hệ động thực vật rất phong phú. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN 13. Vườn quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo)

Trai tai tượng trong khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

- Thành lập năm 1993

- Được công nhận năm 2023

- Diện tích: 19.992 ha

- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Hệ sinh thái biển và rạn san hô phong phú.

14. Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An)

- Thành lập năm 1995

- Được công nhận năm 2025

- Diện tích: 94.804 ha

- Rừng nguyên sinh với tính đa dạng sinh học cao

Hoạt động bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Pù Mát lần này cũng ghi nhận loài Chồn họng. Đây là loài động vật cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

15. Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai (Đồng Nai)

- Thành lập năm 2004

- Được công nhận năm 2025

- Diện tích: Hơn 100.000 ha

- Rừng tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao. Nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm.

16. Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình)

- Thành lập năm 2003

- Được công nhận năm 2025

- Diện tích: Hơn 7.000 ha.

- Nơi trú ngụ của quần thể các loài động, thực vật ngập nước điển hình vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.