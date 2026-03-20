Đà Nẵng - Điểm đến của những trải nghiệm toàn cầu

20/03/2026

Từ một thành phố biển năng động của miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng đang vươn mình thành điểm đến hội tụ những trải nghiệm toàn cầu, nơi thiên nhiên, di sản và hạ tầng hiện đại hòa quyện trong một không gian du lịch cân bằng, sẵn sàng chào đón du khách thế giới...

Năm 2026, thế giới chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng “trải nghiệm cân bằng”, khi du khách tìm kiếm những điểm đến có thiên nhiên trong lành, hạ tầng tốt, không quá đông đúc nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi. Với những tiêu chí này, Đà Nẵng nổi lên như một lựa chọn tiêu biểu nhờ sở hữu đường bờ biển dài, sạch đẹp, trong đó có bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng thế giới, cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng ven biển đạt chuẩn quốc tế.

Du khách nước ngoài khám phá vùng sông nước ở khu rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An - Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Lễ hội quốc tế trên đỉnh Bà Nà. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Không gian du lịch của Đà Nẵng được mở rộng đáng kể sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (cũ), cho phép khai thác đồng bộ hơn các giá trị tự nhiên, văn hóa và di sản. Từ khu đền tháp Mỹ Sơn, phố cổ Hội An đến hệ sinh thái rừng - biển - núi phong phú như bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà và đèo Hải Vân, du khách có thể trải nghiệm sự đa dạng chỉ trong một hành trình ngắn.

Du khách trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh dù lượn trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Mới đây, việc Tạp chí du lịch Mỹ AFAR đưa Đà Nẵng vào nhóm 26 điểm đến đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2026 không chỉ khẳng định vị thế mới của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế, mà còn phản ánh hành trình chuyển mình bền bỉ của du lịch miền Trung Việt Nam.

Song hành với tài nguyên du lịch là hệ thống hạ tầng hiện đại, với sân bay và cảng biển quốc tế nằm gần trung tâm, kết nối thuận lợi với nhiều thành phố lớn trong khu vực. Đây là lợi thế quan trọng giúp Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả dòng khách quốc tế.

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng ghi nhận hơn 17,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 7,6 triệu lượt. Hoạt động vận tải du lịch tăng trưởng mạnh với hàng chục nghìn chuyến bay quốc tế và các tuyến đường biển, đường sắt, đường thủy nội địa duy trì đà tăng ổn định.

Di sản thế giới phố cổ Hội An, điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hơn 19 triệu lượt khách. Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố tái định vị hình ảnh điểm đến với thông điệp “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới”, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt như MICE (loại hình du lịch kết hợp công việc, kinh doanh với giải trí), du lịch cưới, du lịch golf và du lịch y tế, hướng tới các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao. Từ đó, Đà Nẵng không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để trải nghiệm theo cách ngày càng gần với nhịp điệu du lịch toàn cầu./.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa, Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam



