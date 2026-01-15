Phim 'Mưa đỏ' xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025

Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền (Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất) là một trong 10 tác phẩm của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025.

Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” do Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, Điện ảnh Quân đội nhân dân (Hội Điện ảnh Việt Nam) sản xuất. Ảnh: NSX

Năm 2025, 34/34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự giải thưởng hàng năm của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Số tác giả, tác phẩm dự giải của 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố được phân ra các chuyên ngành: Văn học (gồm văn xuôi, thơ, lý luận phê bình), nhiếp ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh, văn nghệ dân gian, múa, sân khấu.

Đánh giá về giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên cho hay kết quả đã phản ánh tương đối khách quan diện mạo sáng tác văn học, nghệ thuật của đội ngũ hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Nhìn chung, các tác phẩm vẫn duy trì khuynh hướng sáng tác theo mạch truyền thống; lực lượng tác giả trẻ có ý thức tìm tòi, đổi mới trong hình thức thể hiện nhưng nội dung, chủ đề vẫn gắn bó chặt chẽ với đời sống đương đại và những giá trị đạo lý bền vững của dân tộc.

Tiến sỹ Đoàn Thanh Nô, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn được 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố để trao 6 giải A, 17 giải B, 18 giải C, 33 giải Khuyến khích và 1 giải Tác giả trẻ.

Cùng với đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xét trao 10 giải cho các tác giả thuộc Hội Văn học nghệ thuật trung ương có tác phẩm xuất sắc trong năm 2025./.