Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững

Với mục tiêu xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh, Quảng Ninh chọn con đường phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với kinh tế di sản và du lịch bền vững.

Hạ Long concert 2025 thu hút khoảng hơn 30.000 khán giả đến xem trực tiếp. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm như nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Quán triệt tinh thần đó, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đổi mới cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, từng bước đưa văn hóa trở thành động lực quan trọng.

Việc tổ chức thành công các chương trình concert và sự kiện âm nhạc quy mô lớn được coi là hướng đi mới đầy tiềm năng, không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bước đi vững chắc nhằm khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững của vùng đất mỏ.

Tạo sức hấp dẫn bền vững

Xác định đa dạng hóa sản phẩm là hướng đi then chốt để công nghiệp văn hóa bứt phá, tạo sức hấp dẫn bền vững, tỉnh Quảng Ninh liên tục tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tầm khu vực và quốc tế.

Những sự kiện như “Hạ Long Concert 2025” với chủ đề “Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai,” concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” (10-16/11/2025) hay đại nhạc hội Countdown 2026 mang thông điệp “Kỷ luật - Đồng tâm, kiến tạo tương lai”... đã minh chứng rõ nét cho định hướng này.

Hạ Long concert 2025 là sự kiện âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Mỗi concert được thiết kế như một câu chuyện kể về lịch sử, vùng đất và con người Quảng Ninh.

Điển hình, concert “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” không chỉ là bản hòa ca của niềm tự hào, mà còn là lời tri ân chân thành gửi tới các thế hệ công nhân vùng mỏ - những con người đã góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt của vùng đất mỏ anh hùng. Chương trình là sự hòa quyện giữa âm nhạc, thị giác và tinh thần lịch sử, đem đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật vừa mãn nhãn vừa sâu sắc, ghi dấu ấn văn hóa và nhân văn của vùng đất mỏ.

Ở một hướng khác, âm nhạc còn được đưa vào không gian di sản, tạo nên những sắc thái trải nghiệm khác biệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non thiêng Yên Tử - Khí phách ngàn năm” đã diễn ra trong không gian trang nghiêm, thu hút khán giả và du khách. Được xây dựng như một bản hòa ca nghệ thuật kết hợp yếu tố chính luận, chương trình góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Yên Tử.

Xuyên suốt chương trình là hình tượng non thiêng Yên Tử và tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông - người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, với triết lý “cư trần lạc đạo.” Từ khởi nguyên linh thiêng, thời kỳ hưng thịnh đến những thăng trầm lịch sử, các tiết mục nghệ thuật dẫn dắt khán giả qua dòng chảy văn hóa - tâm linh đặc sắc của vùng đất này.

Khi âm nhạc trở thành điểm nhấn du lịch

Tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng, điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á. Với đà phát triển từ các sự kiện văn hóa nghệ thuật, Quảng Ninh tự tin đặt mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026.

Sau những chuỗi thành công của năm 2025, năm 2026, Quảng Ninh sẽ mang đến hàng loạt loạt các concert, sự kiện âm nhạc... gắn chặt với các hoạt động du lịch, trở thành “chất xúc tác,” một điểm nhấn quan trọng tạo lực hút đối với du khách.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Canarval Hạ Long 2025. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Cao trào của mùa du lịch năm nay dự kiến rơi vào Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026 (từ 25/4-3/5), với chuỗi khoảng 14 hoạt động quy mô lớn.

Trong đó, điểm nhấn là Carnaval Hạ Long 2026 với đêm khai mạc tại Quảng trường 30/10. Cùng với hoạt động diễu hành là các đoàn nghệ thuật quốc tế từ nhiều châu lục, các hoạt động âm nhạc đường phố, vũ hội “Vũ điệu 5 châu,” cùng màn trình diễn ánh sáng của hàng chục tàu trên vịnh.

Sự kiện này dự kiến có thể thu hút tới khoảng 80.000 khán giả trong đêm khai mạc, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sự kiện âm nhạc gắn với du lịch tại Quảng Ninh.

Nhưng trước khi đêm khai mạc Carnaval 2026 diễn ra, người dân hay khách du lịch đến với Quảng Ninh sẽ được hòa mình vào concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” - chương trình được định danh là một concert giao thoa di sản và thời đại, thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, chương trình kiến tạo một không gian âm nhạc đa tầng, tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước trong giai đoạn mới; cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống đang chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, ngày hội lớn nhất của những người làm báo nói tại Việt Nam, sẽ phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống để mở màn bằng một đại nhạc hội ngoài trời quy mô hàng vạn khán giả.

Từ những sự kiện đã và đang diễn ra, Quảng Ninh đang dần định hình một hệ sinh thái du lịch âm nhạc đa dạng: Từ đại nhạc hội hàng chục nghìn người, carnaval quốc tế, âm nhạc đường phố, đến các không gian trình diễn ánh sáng và nghệ thuật trong di sản. Âm nhạc trở thành sợi dây kết nối các yếu tố du lịch, văn hóa, giải trí, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang chuyển dịch rõ tư duy phát triển, từ các sự kiện âm nhạc mang tính thời điểm sang tổ chức theo chuỗi, theo mùa, gắn với du lịch tổng thể. Âm nhạc không còn “đi kèm” mà trở thành trục chính, góp phần định hình hình ảnh điểm đến, tạo lực hút để du khách quay lại và gia tăng thời gian lưu trú, chi tiêu.

Có thể thấy, từ những định hướng mang tính chiến lược của Nghị quyết 80-NQ/TW, tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy chìa khóa để giải bài toán phát triển bền vững./.